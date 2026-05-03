“그때 진짜 무너졌었다”…유승준, ‘병역 기피’ 오해와 루머 입 연다

유승준이 유튜브를 통해 Q&A를 진행하기로 했다. 출처=유튜브 채널 ‘유승준’ 영상 캡처

가수 유승준(미국명 스티브 유)이 개인 유튜브 채널을 통해 대중과의 본격적인 소통을 예고했다.

지난 2일 유승준은 자신의 유튜브 채널에 ‘저 그때 진짜 무너졌었습니다. 이제 다 말합니다. 유승준 Q&A 시작합니다’라는 제목의 영상을 게재하고 질의응답(Q&A) 콘텐츠 진행을 공식화했다.

영상에서 유승준은 “그 누구보다 진솔하고 있는 그대로의 삶을 나눌 수 있다고 믿기 때문에 여러분과 함께 Q&A를 진행해 보려 한다”며 소통 창구를 열게 된 배경을 설명했다.

이어 그는 “저에 대해 궁금한 점이나 오해, 루머를 비롯해 ‘군대에 왜 안 갔느냐’는 질문 등 제 이슈와 관련된 어떤 질문도 괜찮다”면서 “이제 이야기하지 못할 것이 없다”고 덧붙여 자신을 향한 비판 여론에도 직접 답하겠다는 뜻을 내비쳤다.

유승준은 1997년 데뷔해 ‘가위’, ‘나나나’ 등의 곡을 연이어 히트시키며 당대 최고의 솔로 가수로 활동했다. 그러나 2002년 군 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하며 병역 기피 논란에 휩싸였고, 법무부로부터 입국 금지 조치를 받았다.

현재 유승준은 재외동포(F-4) 비자 발급을 두고 정부와 장기적인 법정 공방을 이어가고 있다. 대법원에서 두 차례 승소 판결을 이끌어냈음에도 불구하고 LA 총영사관 측이 비자 발급을 재차 거부함에 따라 현재 세 번째 비자 발급 거부 처분 취소 소송의 항소심이 진행 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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