[한강로 컷] 눈부신 청량 미모 배우 노윤서 화보 공개

배우 노윤서 화보 이미지. 자료=리(Lee) 제공

독보적인 분위기와 탄탄한 연기력을 갖춘 배우 노윤서가와 데님 캐주얼 브랜드가 함게한 2026 여름 시즌 화보가 공개되었다.

배우 노윤서 화보 이미지. 자료=리(Lee) 제공

이번 화보속 노윤서는 자연스럽게 퍼지는 햇살과 정제된 공간감 속에서 특유의 맑고 세련된 분위기로 다양한 여름 스타일링을 완성했다.

배우 노윤서 화보 이미지. 자료=리(Lee) 제공

배우 노윤서 화보 이미지. 자료=리(Lee) 제공

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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