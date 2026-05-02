'안세영 선봉’ 여자 배드민턴, 인도네시아 꺾고 우버컵 결승행

안세영. 사진=대한배드민턴협회 제공

사진=대한배드민턴협회 제공

안세영(삼성생명)을 앞세운 한국 여자 배드민턴 대표팀이 세계단체선수권대회 결승에 진출했다.

대표팀은 2일 덴마크 호르센스에서 열린 인도네시아와의 2026 세계여자단체선수권대회(우버컵) 4강에서 3-1로 이겼다.

한국은 스페인, 불가리아, 태국을 격파하고 D조 1위로 8강에 진출했다. 대만을 잡은 한국은 4강에서 인도네시아까지 꺾었다. 대표팀은 2010년 대회와 2022년 대회에 이어 통산 3번째 우승에 도전한다. 오는 3일 중국과 우승을 다툰다.

세계단체선수권대회는 2년 주기로 열린다. 배드민턴 단체전 최고 권위를 자랑한다. 경기는 단식 3경기와 복식 2경기가 열린다. 5경기 중 먼저 3승을 거두는 팀이 승리하는 방식이다.

이날도 안세영이 앞장섰다. 첫 번째 단식 경기에서 푸트리 쿠수마 와르다니를 40분 만에 2-0(21-19 21-5)으로 꺾었다.

2번째 복식 조로 출격한 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조는 페브리아나 드위푸지 쿠수마-아말리아 카하야 프라티위 조를 2-1(21-16 19-21 21-15)로 제압했다. 3번째 단식 주자로 나선 심유진(인천국제공항)은 탈리타 라마드하니 위르야완에게 0-2로 패했다.

하지만 이어진 복식 경기에 출격한 김혜정(삼성생명)-정나은(인천국제공항) 조가 레이첼 알레샤 로즈-페비 세티아닝룸 조를 2-0(21-16 21-18)으로 꺾으며 결승 진출을 확정했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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