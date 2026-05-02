이 맛에 ‘와썹맨’ 본다…박준형, 스님도 사로잡은 친화력

웹 예능 '와썹맨' 박준형이 한층 업그레이드된 웃음을 전파했다.

스튜디오 룰루랄라는 지난 1일 '와썹맨' 공식 유튜브 채널을 통해 불교박람회 편을 공개했다. 이날 박준형은 불교박람회 등장과 함께 특유의 친화력을 발휘했다. 이동하는 곳마다 선물을 건네받으며 존재감을 드러낸 박준형은 능숙하게 리듬을 타며 목탁 연주를 선보여 눈길을 끌었다.

무엇이든 들어주는 스님과의 역 인터뷰도 웃음꽃을 피웠다. 박준형은 "부처님이 보고 있다"라는 말과 함께 "어떤 게 제일 힘드세요?"라고 묻는 등 거침없이 질문을 던졌다. '번뇌'라는 단어를 보고 "Burn 뇌?"라고 해석해 예측 불가의 웃음을 안겼다.

뿐만 아니라 명상 도구의 하나인 진동 체험에 나서며 온몸으로 새로운 문화를 느꼈다. 다양한 불교 굿즈를 접하는 과정 속에서 '이 구역 힙 감별사'로 활약, 시민들은 물론 스님들과도 티키타카 케미를 이루며 예능감을 가감 없이 뽐냈다.

한편, '와썹맨'은 스튜디오 룰루랄라를 대표하는 시그니처 콘텐츠로, 박준형 특유의 직설적 화법과 속도감 있는 편집, 감각적인 자막 연출을 특징으로 한다. 단순한 체험형 콘텐츠를 넘어, '날 것의 리얼리티'를 극대화한 포맷으로 유튜브 예능의 판도를 바꿨다는 평가를 받는다. 약 4년 만에 재개된 '와썹맨'은 기존의 색깔을 유지하면서도 젠지 감성에 맞춰 포맷을 확장해 나갈 예정이다.

박준형은 “오랜만에 '와썹맨'이 컴백해 제일 핫한 곳을 찾았다. 새로운 문화를 많이 접했다”라며 “앞으로도 여러분이 원하는 곳이라면 어디든 다 가겠다”라고 포부를 내비쳤다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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