김천, 리그 선두 서울 잡았다… 고재현·박태준·김인균 골골골

사진=한국프로축구연맹 제공

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김천 상무가 ‘거함’ FC서울을 꺾었다. 고재현의 선제골을 시작으로 박태준의 동점골, 김인균의 역전골이 어우러진 완벽한 3박자였다.

김천은 2일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과의 하나은행 K리그1 2026 11라운드 원정 경기에서 3-2 승리를 거뒀다. 승점 13(2승7무2패)이 된 김천은 중위권으로 치고 올라갈 발판을 마련했다.

반면 서울은 일격을 맞았다. 승점 25(8승1무2패)로 선두 자리를 굳게 지켰으나 시즌 처음으로 2골 이상을 내주며 수비진 안정화라는 숙제를 남겼다.

사실 김천은 전반 중반까지 이렇다 할 힘을 쓰지 못했다. 서울은 양 측면의 송민규와 문선민의 발 빠른 침투를 바탕으로 수차례 공격 기회를 만들어냈다. 전반 21분에는 야잔의 슈팅이 김천의 크로스바를 맞고 튕겨 나오기도 했다.

하지만 선제골의 몫은 김천이었다. 전반 30분이었다. 길게 올라온 골킥을 김천 강민규가 서울 선수들과의 몸싸움을 이겨내고 헤더로 전진 패스를 연결했다. 볼을 잡은 고재현이 쇄도한 뒤 수비 공간이 비어 있는 틈으로 강력한 왼발 슈팅을 날려 골망을 흔들었다. 순식간에 서울월드컵경기장이 고요해졌다.

서울도 반격에 나섰다. 주인공은 야잔이었다. 전반 37분 세트피스 상황에서 김진수가 오른쪽에서 반대편으로 프리킥을 연결했다. 그대로 야잔이 헤더로 골문을 갈랐다. 야쟌의 시즌 1호골. 기세를 탄 서울은 후반 14분 바베츠의 강력한 슈팅으로 역전에 성공했다.

하지만 오히려 뒷심이 강했던 건 김천이었다. 후반 26분 동료가 건넨 패스를 받은 뒤 상대 수비진을 뚫고 슈팅으로 동점골을 뽑아냈다. 기세를 탄 김천은 9분 뒤에 조커로 투입된 김인균이 골망을 흔들며 역전에 성공했다. 이정택이 후방에서 올린 크로스를 받은 뒤 상대 수비진을 뚫었다. 서울 골키퍼 구성윤과 일대일 기회에서 득점을 터뜨렸다. 김천 선수단은 모두가 나와 얼싸 안으며 기뻐했다.

김기동 서울 감독은 5분 뒤 실점의 빌미가 된 야잔을 박성훈으로 교체했다. 서울은 후반에 투입된 조영욱과 이승모 등을 앞세워 김천을 몰아붙였으나 결국 균형을 맞추지 못했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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