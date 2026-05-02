아이유♥변우석, 요트 키스신에 삽입된 ‘그 노래’…하츠웨이브 OST 공개

아이유와 변우석의 로맨틱한 키스신의 배경이 된 OST가 공개된다.

카카오엔터테인먼트는 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 OST Part.8 하츠웨이브(hrtz.wav)의 ‘유 킵 미 히어(You Keep Me Here)’를 2일 오후 6시 발매한다고 밝혔다.

이번 OST는 성희주와 이안대군의 요트 위 로맨스 신에 삽입돼, 두 사람의 로맨틱한 분위기를 한층 고조시키며 뜨거운 반응을 얻었다. 이안대군을 위로하려는 성희주와 그 마음이 고마운 이안대군은 선상 데이트를 즐겼고, 어느새 가까워진 마음을 확인한 두 사람의 키스신은 전 세계 팬들을 설레게 했다. 이번 OST는 앞으로 펼쳐질 로맨스 서사에서도 두 인물의 진심 어린 감정을 섬세하게 담아내며 몰입도를 높일 전망이다.

‘유 킵 미 히어’는 부드러운 기타 리프와 감각적인 리듬 위로 서정적인 멜로디가 펼쳐지는 알앤비 팝 장르의 곡이다. 하츠웨이브 보컬 리안의 맑고 허스키한 보이스가 더해져 차분하면서도 깊이 있는 감정을 완성한다. 잔잔하게 번지는 사운드와 따뜻한 정서는 성희주와 이안대군이 서로를 통해 상처를 보듬고 가까워지는 흐름과 자연스럽게 연결된다. 혼란스럽고 낯선 현실 속에서도 서로에게 가장 편안한 안식처가 되어주고자 하는 두 사람의 마음을 담아낸다.

이번 OST는 데뷔 한달차인 하츠웨이브가 참여한 첫 드라마 OST다. 하츠웨이브는 데뷔 앨범 ‘더 퍼스트 웨이브(The First Wave)’에 수록된 타이틀곡 ‘나인틴(NINETEEN)’ 등을 통해 청량한 밴드 사운드와 세련된 감성을 선보이며 국내외 음악 신에서 빠르게 존재감을 드러내고 있다. 특히 멤버들의 탄탄한 연주와 보컬 실력에 더해, 감각적인 비주얼로 데뷔와 동시에 각종 페스티벌 무대에 오르는 등 ‘차세대 K팝 밴드’로 주목받고 있다.

한편, ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 그려내는 운명 개척 신분 타파 로맨스다. 지난 1일 방송된 7화 시청률은 수도권 11.1%, 전국 10.8%(닐슨코리아)를 기록하며 수도권, 전국, 2054 시청률 모두 금요일 전체 프로그램 1위에 올랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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