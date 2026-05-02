의료인 꿈꾸는 초등생 모여라… 한림대동탄성심병원, 병원체험학교 참가자 모집

화성·오산·용인·수원·평택·안성 지역 초등학생을 대상으로 한 ‘병원 현장체험 프로그램’이 돌아왔다.

한림대학교동탄성심병원은 오는 30일부터 11월 28일까지 병원 본관에서 총 6회에 걸쳐 운영하는 ‘병원체험학교’ 참여자를 모집한다. 모집 대상은 해당 지역 초등학교 4~5학년 학생이다. 프로그램은 회차별 최대 20명까지 선착순으로 모집한다.

이번 프로그램은 학생들이 병원 환경을 직접 경험하며 의료 현장에 대한 이해를 넓히고, 향후 진로를 탐색할 수 있도록 마련됐다. 단순 견학이 아닌 참여형 체험 중심으로 구성해 교육 효과를 높였다. 코로나19로 잠정 중단됐던 현장체험 활동이 재개됐다.

교육 과정은 단순 견학보다 참여형 체험에 초점을 맞췄다. 주요 프로그램은 수술실 의료 활동 이해, 올바른 손 씻기 체험, 우리 몸속 세포와 인체 구조 탐구, 미션 수행 및 수료식 등으로 구성된다.

이를 통해 학생들은 평소 접하기 어려운 의료 환경을 보다 쉽고 흥미롭게 접할 수 있다. 특히 감염 예방의 기본인 손 씻기 교육과 인체 구조 탐구 등을 함께 진행해 건강관리와 생명과학에 대한 관심을 높이는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.

참가 신청은 매월 1일 오전 9시 QR코드를 통해 가능하다. 단, 1일이 공휴일인 경우에는 다음 첫 평일에 접수가 진행된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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