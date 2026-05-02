“V.I.P 모여라” ‘20주년’ 빅뱅, 11년만에 공식 팬클럽 모집

지드래곤, 태양, 대성 3인조로 부활한 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 다시 V.I.P를 불러모은다.

빅뱅은 지난 1일 오후 8시 19분 공식 SNS 채널에 'BIGBANG OFFICIAL 6th V.I.P COMING SOON' 포스터를 게재했다. 공식 팬클럽 모집은 2015년 5기 모집 이후 약 11년 만이다.

공개된 포스터에는 빅뱅과 V.I.P(팬덤명)의 유대를 상징하는 '뱅봉(빅뱅 응원봉)'이 담겼다. 어둠 속에서 수많은 '뱅봉'들이 찬란하게 빛을 발하며 눈길을 끌었고, 다시 펼쳐질 노란빛 물결을 예고해 20주년 프로젝트에 대한 기대감을 끌어올렸다.

이번 6기 모집은 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지 내 빅뱅 공식 커뮤니티를 통해 진행된다. 앞서 커뮤니티와 SNS 채널을 구축하며 새로운 소통 기반을 마련한 빅뱅은 이번 팬클럽 모집을 기점으로 전 세계 V.I.P와 더욱 긴밀한 교감을 이어갈 전망이다.

한편, 빅뱅은 지난달 12일과 19일 세계 최대 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에 올라 완전체 공연을 선보이며 건재함을 증명했다. 특히 이 자리에서 오는 8월부터 시작될 월드투어 소식을 알려 전 세계 팬들의 환호를 받았다.

빅뱅 완전체 활동을 기다려온 팬들에게도 선물 같은 소식이다. YG 측은 “오랜 시간 빅뱅의 이름을 지켜온 팬들과 더욱 가까이 호흡하고자 공식 팬클럽 모집을 준비했다”며 “빅뱅과 V.I.P가 함께 써 내려갈 20주년의 새로운 여정을 기대해 달라”고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]