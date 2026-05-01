고영표 12K-장성우 결승타… KT, 가장 먼저 20승 고지 밟았다

사진=KT 위즈 제공

마법사의 힘은 접전에서 더 선명하게 드러난다. 프로야구 KT가 2026시즌 가장 먼저 정규리그 20승 고지를 밟으며 초반 레이스의 주도권을 움켜쥐었다.

KT는 1일 광주-기아 챔피언스필드서 끝난 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 원정경기에서 4-3 신승을 거뒀다. 팽팽했던 승부는 마지막 공격에서야 결판이 났다. 베테랑 장성우가 3-3으로 맞선 9회초 1사 1, 2루서 우전 결승 적시타를 날려 팀에 귀중한 승전고를 안겼다.



10개 구단 중 가장 먼저 20승 고지에 올라섰다. KT는 KIA전 7연승과 함께 올 시즌 20승째(9패)를 마크했다. 초반 판세에서 확실히 앞서가고 있다는 평가다.

동시에 기분 좋은 출발이라고 할 수 있다. 전·후기 리그와 양대 리그 시절을 제외, 단일리그 체제에서 20승에 선착한 팀이 정규리그 1위에 오른 사례는 37차례 중 24차례다. 지난해 통합우승 챔피언 LG도 그해 가장 먼저 20승을 챙긴 바 있다.

승리의 주역으론 마운드도 빼놓을 수 없다. 잠수함 에이스 고영표가 6이닝 5피안타 무사사구 12탈삼진 2실점으로 제 몫을 했다. 손동현이 7회를 삼자범퇴로 막았고, 8회 동점을 허용한 김민수는 타선의 지원 속에 승리투수가 됐다. 9회에는 마무리 박영현이 올라와 1이닝을 무실점으로 상대 타자들을 솎아내며 시즌 8번째 세이브를 올렸다.

사진=KT 위즈 제공

장성우를 비롯한 KT 포수진이 힘을 보탰다. 스토브리그서 자유계약(FA)로 영입된 한승택이 선발 포수 마스크를 썼고, 장성우는 4번타자 겸 지명타자로 나섰다. 초반엔 삼진과 외야 뜬공, 삼진, 삼진 등 연거푸 물러났지만, 중요할 때 안타를 빚어냈다. 한승택도 이날 4회 상대 선발투수 양현종에 맞서 2점 차를 만드는 솔로포(2-0)로 올 시즌 마수걸이 홈런을 때렸다.

KIA는 8회 말 동점을 만들었지만, 공수교대와 마주한 9회 들어 흔들렸다. 방망이로는 간판타자 김도영이 팀의 3타점을 모두 책임지면서 분전을 펼쳤다.

한편 잠실에선 LG가 NC를 5-1로 꺾었다. 3회에만 오스틴의 선제 2점 홈런에 이어 송찬의의 2점포가 더해지면서 승기를 잡았다. 선발투수 앤더스 톨허스트는 6⅓이닝 1실점 투구를 작성, 시즌 4승째를 챙겼다.

롯데는 인천에서 대혈투를 펼쳤다. 연장 10회 접전을 거쳐 SSG를 10-7로 꺾은 것. 10회 결승타의 주인공인 외야수 장두성은 3안타 2타점 맹활약을 선보였다. 대구에선 삼성이 한화에 4-3 역전승을 거뒀다. 0-3으로 끌려가던 삼성은 6회 2점을 따라붙은 뒤 7회 말 박승규의 좌월 2점 홈런으로 경기를 뒤집었다.

서울 고척 스카이돔에선 장군멍군 속 급격하게 경기 흐름이 기울며 큰 점수 차가 발생했다. 두산이 키움을 16-6으로 대파했다. 외국인 타자 다즈 카메론이 무려 5번의 출루로 상대 마운드를 괴롭혔다. 여기엔 3점 홈런도 포함돼 있다. 그는 이날 3안타 2볼넷 5타점을 기록했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]