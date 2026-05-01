입문부터 엘리트까지 한 흐름으로…KFA, 심판아카데미 체계 강화

사진=대한축구협회 제공

국제심판 배출, 그 밑그림을 다시 그려나간다. 대한축구협회가 미래 국제심판과 프로심판 육성을 위한 심판 교육 체계를 정비한다. 입문 단계부터 엘리트 심판 준비 과정까지 하나의 흐름으로 묶어, 장기적인 심판 육성 로드맵을 마련하겠다는 구상이다.

협회는 지난달 30일 천안 코리아풋볼파크 대강당서 ‘2026 KFA 심판 아카데미(S·A·B코스) 통합 오리엔테이션’을 개최됐다. 이번 오리엔테이션은 그동안 각 등급별로 분절됐던 교육 과정을 재차 하나로 묶어 심판 육성 로드맵의 통일성을 가져가기 위해 최초로 마련됐다는 설명이다.

이번 오리엔테이션에는 각 코스별로 총 60명 이상의 심판들이 참석해 심판으로서 갖춰야 할 기술적 역량과 자질 뿐만 아니라, 국제 무대에서 필수적인 커뮤니케이션 능력, 윤리의식에 대한 설명을 듣는 시간을 가졌다.

이른바 ‘심판 육성 피라미드’가 골자다. B코스(입문)부터 시작해 A코스(아마추어 엘리트 준비), S코스(성인 엘리트 준비)로 체계적인 심판 육성 및 교육 시스템을 구축하는 데 집중한다. 이뿐만이 아니다. 장기적으로는 국제심판 양성의 실질적인 교육 커리큘럼을 제공하고, 판정 기준 교육 및 실제 사례 공유를 통한 심판들의 자질 향상을 목표로 한다.

사진=대한축구협회 제공

KFA 심판아카데미 코스는 AFC의 심판 아카데미 코스를 참고해 설계됐다. 국제심판으로서 AFC 엘리트 패널에 들어가기 위해서는 AFC 아카데미 코스가 필수다. 중요한 관문인 만큼 더 큰 공을 들여야 할 터. KFA는 AFC 아카데미에 추천할 심판을 KFA 아카데미 코스를 통해 육성하고 우수심판을 추천할 계획이다.

B코스는 3급 이하 저연령 심판을 대상으로 지역 심판 육성에 목적을 두고 있다. A코스는 1~2급 저연령 심판을 대상으로 한다. 아마추어 리그의 핵심 심판을 키우는 과정이다. 2024년 출범된 S코스는 B, A코스를 거쳐 선발된 젊은 심판 중 잠재력이 높은 인원을 선발해 미래의 K리그 및 AFC를 비롯한 국제심판 양성에 초점을 맞춰 운영할 계획이다.

협회는 각 교육 과정마다 세부적인 평가를 실시하여 지속적인 코스 참여 가능유무를 결정한다. 일정 수준 이상의 역량을 보유한 심판들만이 코스 참여를 지속하며 다양한 교육을 통해 경쟁력을 강화할 기회를 얻을 수 있다.

한편, 대한축구협회는 이번 오리엔테이션 개최를 시작으로 각 코스별 심판들을 대상으로 코스별 수준에 맞는 연중 상시 소통 채널을 개설한다. 더불어 비대면 교육은 물론, 집체교육, 체력강화 훈련, 국제축구연맹(FIFA) 외국인 강사 초청 교육 등 다채로운 커리큘럼을 진행한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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