“펫용품 구매→유기견 수술비”… 내일 용인서 LCKD 바자회

LCKD가 주최하고 조공 등 27개 업체가 후원하는 유기견 후원 바자회 포스터. LCKD 제공

동물구조보호단체 엘씨케이디(LCKD)가 유기견을 돕는 특별한 바자회를 연다고 1일 밝혔다. LCKD는 한국 강아지들을 위한 마지막 기회라는 뜻의 영어 표현 ‘Last Chance Korean Dogs’의 머리글자를 딴 이름이다.

오는 2일 오전 11시부터 오후 5시까지 경기 용인시의 반려견 카페 ‘테일45’에서 열리는 이번 행사는 여러 반려동물 업체에서 후원한 펫푸드, 반려용품 등을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 수익금 전액은 당장 수술과 치료가 급한 유기견을 위해 쓰인다.

후원 업체는 ▲조공 ▲비알머드 ▲실리콘랩 ▲개님의 상점 ▲제주펫 ▲리치즈박스 ▲멀로 ▲빌리스벳 ▲뮤니쿤트 ▲라우메어 ▲멍재즈 ▲대주펫푸드 ▲본그린HAp ▲아빠의 마음 ▲심플리독 ▲토리스타일 ▲라캉진도 ▲식스펫 ▲스맥펫푸드 ▲시몽 ▲꼬순내 ▲테일웨거 ▲딥씨드 ▲디어니스트키친 ▲피에브 ▲뭉밍 ▲일광전구 등이다.

LCKD에서 구조하고 보호 중인 강아지들. LCKD 제공

LCKD 관계자는 “보호소에는 아픔을 참고 견디며 가족을 기다리는 유기동물이 많다”며 “이번 바자회에서 모인 소중한 정성은 아이들이 건강한 모습으로 새 삶을 시작하는 데 큰 힘이 될 것”이라며 많은 관심과 참여를 부탁했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

세계비즈앤스포츠월드와 도그어스플래닛이 유기동물 입양 활성화를 위해 슈퍼모델과 유기견이 함께 런웨이를 펼치는 ‘리홈 런웨이(Re Home Runway)’를 개최합니다. 이날 행사에서 반려견과 함께 런웨이 무대를 경험할 반려가족을 모집합니다. 참여를 원하시는 분은 QR코드를 확인해주세요.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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