CJ ENM, 日 TBS·U-NEXT HD와 합작법인 만든다…IP·제작·플랫폼 역량 결집

지난 30일 서울 상암동 CJ ENM 센터에서 열린 합작법인 스튜디오모노와 설립을 위한 체결식. TBS 아베 류지로 대표, CJ ENM 윤상현 대표, U-NEXT 츠츠미 텐신 대표(왼쪽부터). 사진=CJ ENM

다양한 한일 합작 콘텐츠를 선보여온 CJ ENM이 일본 TBS, U-NEXT 홀딩스와 현지 합작법인을 설립한다.

CJ ENM은 지난 30일 서울 상암동 CJ ENM 센터에서 일본 TBS, U-NEXT 홀딩스와 합작법인 StudioMonowa(스튜디오모노와) 설립을 위한 체결식을 진행했다고 1일 밝혔다.

체결식에는 CJ ENM 윤상현 대표, TBS 아베 류지로 대표, U-NEXT 츠츠미 텐신 대표 등 3사 경영진이 참석했다. ‘모노와’는 일본어로 이야기(物語)를 뜻하는 발음 ‘mono’와 조화(和)를 의미하는 ‘wa’를 결합, 한일 양국의 콘텐츠(Mono)를 하나로 연결(Wa)해 새로운 가치를 만드는 공간(Studio)이라는 의미를 담았다. 여기에 '단일(One)'을 뜻하는 접두사 'Mono'의 중의적 의미를 살려 최초, 최고, 차별화를 추구하는 CJ의 ONLYONE 정신도 투영했다.

스튜디오모노와는 한·일 양국에서 최고 수준의 기획·제작·플랫폼 역량을 결집해 기획·개발부터 제작, 유통, IP 확장까지 이어지는 콘텐츠 밸류체인을 구축하는 합작법인이다. 원천 IP 발굴 및 투자, 드라마 제작, 글로벌 유통, 2차 저작물 및 부가사업으로 이어지는 LTV(Life-Time Value) 기반 사업 구조를 통해 지속 가능한 수익 모델을 확보할 계획이다. 이를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 K-드라마 제작 시스템과 일본 IP 경쟁력을 결합한 글로벌 프리미엄 IP 스튜디오로 성장시킨다는 전략이다.

3사는 스튜디오모노와의 성공적인 안착을 위해 각 사의 핵심 역량을 결집한다. ▲CJ ENM은 글로벌 제작 역량을 바탕으로 한 콘텐츠 기획 및 차별화 ▲TBS는 일본 내 원천 IP 발굴 및 제작 IP 사업추진 및 오리지널 타이틀 채널 공개 ▲U-NEXT는 오리지널 타이틀 수급 등 플랫폼 역할에 뜻을 모았다.

협력 배경에는 일본 콘텐츠 시장의 가파른 성장이 자리하고 있다. 일본 콘텐츠 IP 시장은 IP 개발, 영상 제작, 스트리밍 및 부가사업 등을 포함해 약 67조 원(2023년 기준) 규모이며 이 중 원천 IP는 약 25.6조 원 규모를 차지한다. 스트리밍 분야 역시 연 20.5%씩 급성장하고 있다. 스튜디오모노와는 글로벌 스탠다드에 부합하는 기획·개발·제작 역량을 보유한 거점으로서 일본 내 고품질 프리미엄 콘텐츠 수요 증가에 적극 부응할 예정이다.

이번 합작법인 설립은 지난해 4월 이재현 CJ 그룹 회장이 일본을 방문해 현지 주요 콘텐츠·미디어 기업 경영진과 직접 교류하며 협력 가능성을 모색한 데서 출발했다. 이 회장은 사사키 다카시 회장, 아베 류지로 사장 등 TBS그룹 주요 경영진과 만나 양사의 파트너십을 재확인하고 구체적인 협업 방안을 논의했다. 이후 관련 논의가 단계적으로 구체화되며 이번 JV 설립으로 이어졌다. 현장 중심 글로벌 경영이 실질적인 사업 성과로 연결된 사례다.

CJ ENM은 그간 다양한 한일 프로젝트를 통해 글로컬라이제이션 성과를 입증해 왔다. 지난해 아마존 오리지널 ‘내 남편과 결혼해줘’ 일본판을 제작, 일본 구글 '2025년 올해의 검색어' 드라마 부문 1위에 오르는 등 현지에서 흥행을 이끌었다. TBS와는 스튜디오드래곤에서 한일 합작 드라마 '하츠코이 도그즈'를 공동 기획·제작하며 긴밀한 파트너십을 구축한 바 있다.

CJ ENM 윤상현 대표는 “한일 양국을 대표하는 최고의 콘텐츠 기업간 협력을 통해 아시아를 넘어 세계 시장을 겨냥한 히트 콘텐츠를 선보이게 될 것"이라며 "IP 기획 단계부터 K-콘텐츠의 체계적인 기획력과 글로벌 제작 노하우를 결합한 혁신적 파트너십으로 글로벌 프리미엄 IP 사업자로 도약하겠다"고 밝혔다.

TBS 아베 류지로 대표는 “세계적인 히트 메이커인 CJ ENM, 오리지널 콘텐츠 제작과 글로벌 전개를 힘차게 추진하고 있는 U-NEXT 홀딩스와 함께 스튜디오모노와를 출범하게 돼 매우 기쁘다. CJ ENM의 ‘세계를 석권하고 있는 제작 DNA’, TBS의 ‘기획 및 제작 역량’, 그리고 U-NEXT 홀딩스의 ‘플랫폼으로서의 영향력’이 삼위일체를 이뤄, 전 세계가 다음 에피소드를 기다리게 만들 혁신적인 콘텐츠를 선보일 예정”이라고 전했다.

U-NEXT 츠츠미 텐신 대표는 “한국 엔터테인먼트 산업을 이끄는 CJ ENM, 그리고 일본 드라마 산업을 지탱해 온 TBS와 함께 스튜디오모노와를 설립하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 글로벌 시장을 겨냥한 CJ ENM의 기획력, 일본 최고 수준의 TBS 드라마 제작력, 그리고 U-NEXT가 플랫폼 운영을 통해 축적해 온 노하우를 결집해 일본에서 세계로 새로운 히트작을 만들어 나가겠다”고 말했다.

TBS는 일본을 대표하는 지상파 채널 및 콘텐츠 사업자로 중기 경영계획 2026에서 “세계 파트너 기업과의 콘텐츠 공동 개발”을 성장의 핵심으로 삼고 있다. 특히 ‘VIVANT’, ‘MIU404’, ‘아리스 인 보더랜드’ 등 흥행 대작을 다수 배출한 제작사 ‘The Seven’을 산하에 두고 있으며 최근 레전더리엔터테인먼트(Legendary Entertainment)에 전략적 투자를 진행하는 등 글로벌 제작 사업을 강화하고 있다.

U-Next는 일본 로컬 1위 OTT 플랫폼으로 2025년 기준 유료 가입자 약 500만명 돌파, 약 44만편 이상의 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있으며 플랫폼 운영을 통해 축적된 이용자 데이터와 콘텐츠 투자 경험을 기반으로 9년 연속 매출 성장세를 보이는 강력한 스트리밍 사업자다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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