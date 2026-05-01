“황금연휴 혜택강화”… LG전자 베스트샵, 가정의 달 맞아 전국 매장 프로모션

LG전자 베스트샵이 5월 가정의 달과 황금연휴 시즌을 맞아 전국 매장에서 특별 프로모션을 선보인다. 행사는 오는 12일까지 진행되며, 가족 단위 방문 고객이 다양한 가전을 직접 체험하고 구매 혜택까지 함께 누릴 수 있도록 기획됐다.

이번 프로모션은 혼수, 입주, 이사 수요뿐 아니라 부모님을 위한 효도가전 구매 수요까지 고려해 구성된 것이 특징이다. 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등 주요 생활가전을 포함한 26개 품목 가운데 2개 이상 제품을 구매하거나 구독할 경우 최대 650만 원 규모의 다품목 혜택이 제공된다. 여러 제품을 함께 마련하려는 고객에게 실질적인 구매 부담 완화 효과를 제공한다.

행사 기간에는 LG전자 멤버십 앱 및 공식 홈페이지를 통해 신청 가능한 전용 쿠폰팩도 운영된다. 올레드 TV, 워시타워, 스타일러, 정수기 등 주요 프리미엄 제품군을 대상으로 최대 118만 원 상당의 할인 혜택이 제공된다. 발급된 쿠폰은 5월 말까지 사용할 수 있다.

구매 및 구독 고객을 위한 추가 혜택도 마련됐다. 제품 구매 금액에 따라 최대 210만 포인트 적립이 가능하다. 냉장고와 김치냉장고 등을 포함한 인테리어 가전 패키지 구성 시 최대 50만 원 상당의 리워드가 제공된다.

이와 함께 행사 기간 동안 멤버십 앱을 활용한 고객 참여 이벤트도 진행된다. 슈퍼위크 프로모션 페이지를 가족이나 지인에게 카카오톡으로 공유하면 추첨을 통해 총 1000명에게 커피 쿠폰 등 경품을 제공할 예정이다.

LG전자 베스트샵 관계자는 “가정의 달은 가족을 위한 선물과 생활환경 개선을 함께 고려하는 시기인 만큼, 다양한 혜택을 통해 고객 만족도를 높이고자 했다”며 “연휴 기간 동안 매장을 방문해 실제 사용 환경에 맞는 제품을 직접 체험하고 비교해보길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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