“민규와 함께하는 달콤한 순간 찾기”… 이삭토스트, 신메뉴 기념 SNS 이벤트

이삭토스트 곳곳에서 만나는 세븐틴 민규를 찾아 SNS에 인증하면 특별한 경품을 받을 수 있다.

이삭토스트가 신메뉴 출시와 함께 브랜드 모델 민규와의 마케팅 활동을 본격화하며 SNS 인증 이벤트를 진행한다. 이벤트는 ‘이삭토스트와 민규가 함께한 달콤한 순간 찾기’를 타이틀로 1일부터 오는 20일까지 진행된다. 이삭토스트와 민규가 함께한 모습을 찾아 SNS에 공유하는 고객 참여형 이벤트다.

참여 방법은 간단하다. 이삭토스트 매장 내 부착된 포스터를 비롯해 TV 및 유튜브 등 영상 매체에 송출된 광고, 이삭토스트 공식 인스타그램 등 다양한 채널에서 관련 이미지를 찾아 인증샷을 촬영한 뒤 개인 SNS에 업로드하면 된다.

SNS 채널은 인스타그램, X(트위터), 틱톡, 네이버 블로그 등 모두 가능하다. 업로드한 이미지 또는 게시물 주소를 홈페이지 이벤트 페이지 내 ‘이벤트 참여하기’에 등록하면 참여가 완료된다.

이를 통해 ▲라이카 소포트2(1명) ▲뱅앤올룹슨 헤드폰(1명) ▲‘아이 워너 고 홈(i wanna go home)’ 커피 드리퍼 세트(5명) ▲이삭토스트 프렌치 브리오슈 스크램블 세트(30명)에게 증정한다. 당첨자는 오는 27일 이삭토스트 공식 홈페이지를 통해 발표된다.

이삭토스트 관계자는 “이번 이벤트는 신메뉴와 함께 브랜드 모델 민규와의 다양한 접점을 고객들이 직접 경험할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 민규와 함께하는 다채로운 활동을 통해 고객과의 소통을 더욱 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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