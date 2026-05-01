[초반 레이스②] 빨라진 시계, 느려진 승부… 왜 ‘볼볼볼볼’ 쏟아지나

사진=한화 이글스 제공

제아무리 시계바늘을 당겨도 공이 스트라이크존을 외면하면 경기는 빨라질 수 없다. 한국야구위원회(KBO)가 올 시즌 스피드업 기조를 더 강화했지만, 개막 한 달을 지난 프로야구의 체감 속도는 기대만큼 빨라지지 않았다. 시간을 줄이려는 제도 위에, 마운드의 제구 난조가 겹쳤다.

피치클락은 정식 도입 2년 차인 올해부터 한층 타이트해졌다. KBO는 주자 없을 때 20초에서 18초, 주자가 있을 때 25초에서 23초로 줄였다. 마운드 방문 시간 축소, 타자 준비 규정 강화 등 세부 장치도 손질했다.

불필요한 지연을 걷어내겠다는 의지는 분명했다. 그러나 4월까지 현시점 정규이닝 평균 경기시간은 3시간4분, 연장 포함 평균은 3시간8분이다. 이 흐름이라면 지난해(3시간2분)에 이어 올해도 ‘3시간’의 벽을 깨기는 쉽지 않아 보인다.

팬들이 느끼는 답답함은 이루 말할 수 없다. 원인은 마운드 위에 있다. 피치클락은 경기 곳곳에 숨겨진 쓸데없는 자투리 시간을 줄일 수 있지만, 스트라이크를 대신 던져주지는 못한다.

올 시즌 137경기에서 볼넷 1117개가 나왔다. 지난해 4월26일과 2024년 4월25일은 모두 138경기 시점이었는데, 볼넷은 각각 1059개, 1037개였다. 올해는 1경기를 덜 치르고도 최근 2년 비슷한 시점보다 각각 58개, 80개 많다.

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볼넷은 곧 경기 흐름과 직결된다. 투수가 빠르게 승부하지 못하면 볼카운트부터 시작해 주자가 쌓인다. 벤치는 마운드를 한 번 더 살피게 되고, 불펜 가동도 빨라진다. 투수 교체가 잦아질수록 경기 리듬도 끊어지기 마련이다.

대표적인 사례가 한화다. 한화 투수진의 볼넷 허용은 144개로 10개 구단 중 가장 많다. 경기시간도 길다. 경기당 3시간16분으로 리그 최장이다. 비단 ‘평균’ 수치뿐만이 아니다. 지난달 1일에는 대전 홈에서 KT와 올 시즌 리그 최장 기록인 4시간19분 혈전을 벌이기도 했다.

다른 팀들 역시 제구 난조와 긴 승부로 경기를 늘어뜨리는 장면들이 속속 포착되고 있다. 현장에선 우려의 목소리가 나온다. 한 야구계 관계자는 “타자들의 비약적인 발전 속도를 투수들이 따라가지 못하는 부분이 크다. 심지어 갈수록 두드러지고 있다”고 지적했다.

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자동 투구 판정 시스템(ABS) 적응 속도에서도 차이가 난다는 평가가 있다. 초창기만 해도 투수들이 앞서가는 듯했지만, 이젠 타자들의 활용 능력이 더 좋다는 것. 타자들은 존의 특성을 빠르게 해석해 적극적으로 수싸움을 끌어가는 반면, 투수들은 존 안에서 확실하게 승부하지 못해 불리한 카운트에 몰리는 장면이 잦아졌다는 것이다.

마운드가 타자와의 힘겨루기에서 주도권을 잃는 장면이 늘고 있다는 의미다. 시계는 발걸음을 재촉하는데, 공은 자꾸 먼 길을 돌아간다. 투수들이 스트라이크존 안에서 더 적극적으로 승부해야 경기 흐름도 살아날 터.

한국 투수진 경쟁력과도 맞닿아 있다. 국제대회서 비슷한 고민을 드러났다. 한국은 올해 월드베이스볼클래식(WBC)에서 17년 만에 8강에 올랐지만, 도미니카공화국과의 8강전에서 0-10 콜드게임 완패를 떠안아야만 했다.

대회 5경기 동안 피홈런 10개와 볼넷 22개를 내줬고, 실점은 29점에 달했다. 직구 평균 시속도 146.3㎞로 참가 20개국 중 18위에 그쳤다. 류지현 대표팀 감독이 “전체적으로 프로 투수 쪽의 육성이나 이런 부분들을 한 번쯤은 생각해야 되는 시기”라고 말한 배경이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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