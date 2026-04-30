삼화식품, 어린이날 맞아 전국 아동복지시설에 ‘요아정’ 기부

삼화식품공사가 어린이날을 앞두고 전국 아동복지시설 아동들을 위한 나눔 활동에 나선다.

삼화식품공사(대표 양승재)는 어린이날을 맞아 전국 지역아동센터와 보육원 등 약 40개 아동복지시설에 ‘요아정’ 아이스크림 1300인분을 전달하는 기부 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 어린이날을 맞아 아이들에게 즐거운 간식을 전하고, 지역사회와 함께하는 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 지원 대상 시설은 서울, 경기, 부산, 대구, 충청, 전라 등 전국 각 지역에 고르게 분포되도록 선정될 예정이다.

삼화식품공사는 아동복지시설을 이용하는 어린이들의 선호도를 고려해 요아정 아이스크림을 기부 품목으로 정했다. 제품은 지역별 아동센터와 보육원 등을 통해 전달되며, 시설 내 아동과 관계자들이 함께 참여하는 방식으로 진행된다.

삼화식품 관계자는 “어린이날을 맞아 아이들에게 작은 기쁨과 희망을 전하고자 이번 행사를 기획했다”며 “지역사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다는 경영 방침에 따라 일회성 행사가 아닌 지속적인 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.

삼화식품공사는 앞으로도 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 지역사회 지원을 확대하고 기업의 사회적 책임을 실천해 나간다는 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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