한국여자야구연맹, 몽베스트와 후원 협약… 대표팀 월드컵 준비 힘 보탠다

사진=한국여자야구연맹 제공

한국여자야구연맹이 여자야구 선수들의 경기력 향상과 국가대표팀 지원을 위해 몽베스트와 손을 맞잡았다.

한국여자야구연맹은 30일 “몽베스트와 2026년도 공식 후원 협약을 체결했다”고 밝혔다. 이번 협약을 통해 2026년도 여자야구 주말리그 참가 선수들과 여자야구 국가대표 선수단을 대상으로 몽베스트 생수 약 4만800여병을 비롯해 위드네이처 레몬즙, 푸룬즙, 올리브오일 등 다양한 제품을 지원받는다.

박철영 감독이 이끄는 여자야구 대표팀은 오는 7월22일부터 미국 록퍼드서 열리는 2026 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 여자야구 월드컵 그룹 스테이지 출전을 앞두고 있다.

연맹은 이번 후원을 계기로 선수 지원 체계를 강화하는 한편, 여자야구 저변 확대와 경기력 향상을 위한 노력을 이어갈 계획이다.

임혜진 한국여자야구연맹 회장은 “선수들의 땀과 노력을 응원해 주는 몽베스트의 후원에 감사드린다”며 “이번 지원이 선수들에게 실질적인 도움이 되고, 경기력 향상으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

사진=한국여자야구연맹 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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