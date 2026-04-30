글로벌 플라워 SNG 흥행작 ‘오늘의 꽃’, 홍보모델에 배우 이민정

유조이게임즈는 서비스 예정인 플라워 큐레이션 시뮬레이션 게임 ‘오늘의 꽃’의 홍보 모델로 배우 이민정을 발탁했다고 30일 밝혔다.

홍보모델로 발탁된 배우 이민정은 뛰어난 연기력과 세련된 이미지로 사랑받아온 국내 대표 여배우다. 특히 드라마 ‘꽃보다 남자’ 출연을 통해 대중에게 강한 인상을 남긴 바 있으며, ‘꽃’이라는 키워드와 자연스럽게 연결되는 상징성도 갖추고 있다. 이러한 이민정의 밝고 우아한 이미지는 꽃을 재배하고 가꾸며 자신만의 꽃다발을 완성해 나가는 ‘오늘의 꽃’의 감성적인 플레이와 맞물리며 높은 시너지를 낼 것으로 기대된다.

오늘의 꽃은 이용자가 게임 내에서 꽃을 재배하고 가꾸며 자신만의 꽃다발을 완성하는 플라워 큐레이션 시뮬레이션 게임이다. 감성적인 연출과 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 힐링 중심의 플레이를 통해 일상 속 여유와 재미를 동시에 전달한다.

특히 게임 플레이를 통해 완성한 꽃과 연계된 다양한 이벤트와 보상 콘텐츠가 마련됐다. 이를 통해 이용자는 게임 속 경험을 일상 속 감성으로 확장해 즐길 수 있다. 꽃을 키우는 섬세한 과정과 결과물을 중심으로 한 구조는 기존 시뮬레이션 장르와 차별화된 재미를 제공한다.

게임은 조선시대를 배경으로 한 감성적인 연출로 몰입감을 더했다. 한복과 기와집 등 전통 요소를 반영한 비주얼과 한국어 더빙, 다양한 꽃말을 수집하고 교환하는 시스템을 통해 국내 이용자에게 친숙하면서도 색다른 분위기를 전달한다. 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 힐링 중심의 플레이 역시 기대 요소로 꼽힌다.

회사는 신작 출시를 앞두고 사전예약 이벤트도 진행 중이다. 이용자는 사전예약 후 미니게임에 참여해 실제 꽃다발을 받을 수 있다. 이벤트 당첨 후 인증을 완료하면 CU 모바일 상품권 1만원권을 100% 지급받을 수 있다.

유조이게임즈 관계자는 “‘오늘의 꽃’은 게임 속에서 키운 꽃이 일상의 감성으로 이어지는 새로운 형태의 경험을 제안하는 작품”이라며 “이민정과 함께 이용자들에게 특별한 힐링을 전할 계획”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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