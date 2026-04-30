댕냥이 ‘삼선 저지’ 어떤데?… 아디다스 오리지널스, 펫 컬렉션 출시

아디다스 오리지널스의 스테디셀러 아디컬러 3S 캘리 티셔츠를 반려동물용으로 재해석한 펫 캘리 티셔츠를 반려견이 착용하고 있다. 아디다스 오리지널스 제공

댕냥이가 입는 아디다스 ‘삼선 저지’가 눈길을 끈다. 아디다스 오리지널스가 30일 공개한 펫 컬렉션이다.

오리지널스만의 디자인을 반려동물의 일상에 투영한 이번 컬렉션은 브랜드 고유의 스트리트 감성을 담은 의류와 액세서리로 구성됐다.

대표 아이템인 ‘오리지널스 펫 캘리 티셔츠’는 오리지널스의 스테디셀러인 ‘아디컬러 3S 캘리 티셔츠’를 반려동물용으로 선보인 제품이다. 100% 면 소재를 사용해 편안한 착용감을 제공하며, 아디다스의 상징적인 3-스트라이프 디테일과 트레포일 로고를 적용해 브랜드 특유의 스포츠 무드를 강조했다.

그린, 핑크, 화이트, 옐로 컬러로 준비된 이 티셔츠는 소형견부터 대형견, 그리고 반려묘까지 입을 수 있도록 다양한 사이즈로 출시됐다.

반려동물 전용 이동가방인 ‘오리지널스 펫 레더 캐리어 백’도 나왔다. PU 레더 소재를 적용해 스타일리시한 무드를 구현했으며, 측면에는 롤업 형태의 통기창과 전면 통기성이 좋은 메시 소재를 사용해 반려동물의 편의성과 안전성을 챙겼다.

이 이동가방은 숄더백과 핸드백 두 가지 방식으로 활용 가능해 실용성을 높였다. 내부에는 트레포일 로고 안감 디테일과 사선 3-스트라이프 디테일을 더했다. 클래식한 빈티지 무드의 브라운과 쉐도우 올리브 두 가지 컬러로 출시된다.

펫 컬렉션은 5월 1일부터 아디다스 온라인 스토어와 컨펌드앱은 물론 아디다스 오리지널스 플래그십 가로수길, 성수, 도산 등 주요 오프라인 매장에서 만날 수 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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