동방신기 유노윤호, 데뷔 23년 만에 첫 솔로 콘서트 투어

한류듀오 '동방신기' 유노윤호가 데뷔 23년 만에 첫 솔로 콘서트 투어를 돈다.

30일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 유노윤호는 오는 7월 17~19일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼 경기장)에서 '유노윤호 프로젝트 26 : 신 챕터 원(U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1)' 포문을 연다.

유노윤호는 타이틀명인 '유-노(U-KNOW PROJECT)' 아래 독자적인 콘서트 브랜드를 구축해 나간다는 계획이다. 이번 공연에서는 여러 경험을 통해 성장해온 유노윤호가 스스로의 자아와 정체성을 찾아가는 여정을 담아낸 서사형 무대를 보여준다.

SM은 "유노윤호가 처음으로 여는 솔로 콘서트인 만큼, 기존 콘서트 형식을 넘어 뮤지컬과 연극의 요소가 어우러진 복합 엔터테인먼트 쇼로 펼쳐진다"고 예고했다.

2003년 동방신기로 데뷔한 유노윤호는 한류를 개척한 대표 주자다. 동방신기는 지난 25~26일 일본 요코하마 닛산 스타디움에서 진행한 '동방신기 20th 애니버서리 라이브 인 닛산 스타디움 ~레드 오션~'을 통해 해외 아티스트 사상 최초이자 최다 닛산 스타디움 공연 기록을 세웠다.

이번 유노윤호 서울 공연은 인터넷 예매 사이트 티켓링크에서 5월6일 오후 8시에 팬클럽 선예매, 7일 오후 8시에 일반 예매가 시작된다. 추후 동방신기 공식 채널을 통해 투어 공연 지역 및 일정을 순차 공개한다.

<뉴시스>

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