스파이더, 리커버리 슬라이드 ‘폴리웹’ 선봬…3D 프린팅 기술로 완성

이미지=스파이더

스파이더가 리커버리 슬라이드 폴리웹을 출시했다.

글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드 스파이더(SPYDER)가 3D 프린팅 기술을 적용한 차세대 리커버리 슬라이드 ‘폴리웹(Polyweb)’을 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 신제품은 단순한 슬리퍼를 넘어, 정교한 설계와 소재 공학이 결합된 기능성 제품으로, 운동 전후 최적의 회복 환경을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

‘폴리웹’은 3D 프린터 기반 제조 방식을 통해 기존 성형 방식으로는 구현하기 어려웠던 정밀한 구조 설계를 실현했다. 특히 발의 압력 데이터를 기반으로 설계된 3D 다중 밀도 구조는 부위별로 서로 다른 기능을 수행하며, 착용자의 움직임과 하중 분산을 효과적으로 돕는다. 뒤꿈치는 부드러운 구조로 충격을 흡수하고, 중앙부는 단단한 구조로 아치를 지지하며, 앞꿈치는 탄성 구조로 추진력을 더해 자연스러운 보행을 유도한다.

핵심 소재로 적용된 ELASTO 1000은 Shore 73A 경도의 지지 쿠셔닝을 제공해 일반 슬리퍼 대비 약 40% 높은 단단함을 구현했다. 이는 단순한 푹신함을 넘어 발의 아치를 안정적으로 지지하고, 하체 정렬을 유지하는 데 도움을 준다. 운동 후 피로가 누적된 발에 안정적인 서포트를 제공하는 리커버리 기능이 특징이다.

또한 10만 회 내굴곡성 테스트를 통과한 탄성 유지력은 장기간 착용에도 초기의 쿠셔닝과 착화감을 유지하도록 설계됐다. 쉽게 꺼지지 않는 구조적 내구성은 일상과 운동 환경 모두에서 일관된 퍼포먼스를 제공한다.

열 배출 성능 역시 ‘폴리웹’의 차별화된 강점이다. 오픈 셀(Open Cell) 구조를 적용해 보행 시 발생하는 자연스러운 펌핑 작용으로 발바닥의 열과 습기를 외부로 배출한다. 열화상 테스트를 통해 즉각적인 쿨링 효과가 확인되었으며, 걸을수록 시원함을 느낄 수 있는 쾌적한 착용 환경을 제공한다.

스파이더 관계자는 “폴리웹은 소재, 구조, 데이터 설계가 결합된 리커버리 특화 제품으로, 운동 전후 발의 피로를 효과적으로 관리할 수 있도록 설계됐다”며 “선수뿐 아니라 일상 속에서도 컨디션 관리를 중요하게 생각하는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 것”이라고 말했다.

한편 ‘폴리웹’은 다양한 종목의 선수들과 스포츠 전문가들로부터 착용 테스트를 통해 높은 평가를 받았으며, 실제 퍼포먼스 회복에 도움을 주는 제품으로 호평을 이어가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@segye.com

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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