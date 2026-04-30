녹수, 다양한 사례 모집 ‘NOX FLOR 시공사례 챔피언십 시즌2’ 진행

이미지=녹수

글로벌 럭셔리 바닥재 기업 ㈜녹수(대표 고동환)가 ‘프로의 선택 NOX FLOR 시공사례 챔피언십 시즌2’를 5월 28일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

업체에 따르면 다양한 시공 사례를 통해 NOX FLOR의 선택 기준을 보여주는 공모 프로젝트인 이번 시즌2는 실제 사용자와 전문가의 선택이 곧 제품 경쟁력이라는 점에서 의미가 크다. 지난해 시즌1의 성과를 바탕으로 참여 범위를 국내에서 해외까지 확대했으며 업계 관계자뿐 아니라 시공 사례를 보유한 개인도 참여할 수 있도록 했다.

바닥재 시장은 디자인·친환경성·시공성 등 다양한 요소가 복합적으로 작용하고 있다. 공간별 환경과 시공 품질에 따라 결과가 달라지는 특성상, 실제 공간에서의 적용 결과가 중요한 선택 기준으로 자리 잡고 있는 것이다. 이에 녹수는 다양한 국가와 공간에서 축적된 시공 사례를 통해 제품 경쟁력을 보다 직관적으로 제시한다는 전략이다.

참가자는 주거공간, 상업공간, 오피스, 교육시설, 의료시설 등 다양한 공간에 적용된 NOX FLOR 시공 사례를 사진과 간단한 설명과 함께 제출하면 된다. 접수는 녹수 공식 웹사이트를 통해 진행된다.

또한, 이번 콘테스트는 녹수가 공식 후원 중인 KLPGA 박결, 안지현, 허다빈 선수와의 연계해 수상자 혜택을 강화했다. 세 선수는 꾸준한 자기관리와 안정적인 퍼포먼스를 바탕으로 성장해온 공통점을 지니고 있으며, 이는 기술 축적과 품질 경쟁력을 통해 지속적인 성장을 추구해온 녹수의 방향성과 맞닿아 있다.

이에 따라, 수상자에게 제공되는 다양한 경품과 더불어 대상 수상자에게는 프로 선수와의 VIP 골프 라운드 기회가 주어질 예정이다.

녹수 관계자는 “이번 프로젝트는 단순 이벤트를 넘어, 실제 공간에서 선택된 결과를 통해 제품의 경쟁력을 공유하는 데 의미가 있다”며 “전 세계 다양한 공간에서 선택된 NOX FLOR의 시공 사례를 기반으로 브랜드 신뢰를 더욱 확대하는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.

한편, 녹수는 60년 이상의 바닥공학 노하우와 신소재 기술력을 바탕으로 전 세계 50여 개국에 프리미엄 바닥재를 공급하고 있는 글로벌 바닥재 기업으로 인하우스 디자인 역량과 차별화된 다층 구조 기술, 탄소 저감 원료 적용 등 지속가능성을 고려한 제품 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화해왔다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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