카드 BM, 타이베이서 데뷔 첫 단콘…글로벌 대세 행보ing

그룹 카드(KARD) BM이 대만 타이베이에서 데뷔 첫 단독 콘서트를 열고 글로벌 팬들을 만난다.

BM은 지난 29일 카드 공식 SNS를 통해 '2026 BM Concert 'PO:INT OF VIEW' in Taipei'(이하 'PO:INT OF VIEW')의 포스터를 게재하며, 타이베이 공연 개최 소식을 전했다.

공개된 포스터에 따르면 BM은 오는 7월 4일 타이베이 MOONDOG에서 단독 콘서트를 갖는다. 공연 타이틀인 'PO:INT OF VIEW'는 BM이 지난해 10월 솔로로 발매한 두 번째 EP 'PO:INT'에서 착안한 것으로, BM의 독보적인 음악 세계를 만날 수 있다.

특히, 'PO:INT OF VIEW'는 BM이 타이베이에서 여는 첫 단독 공연이라는 점에서 더욱 뜻깊은 의미를 지닌다. 거부할 수 없는 BM만의 강렬하면서도 치명적인 퍼포먼스로 현지 팬들을 매료시킬 것으로 기대된다.

BM은 최근 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들' 시즌2에서 테니스 코치 '우시' 역으로 출연해 성공적인 할리우드 데뷔를 알렸다. 극 중 BM은 성난 피지컬은 물론, 인물의 다층적인 면모를 섬세하게 그려내며 글로벌 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 나아가 BM은 타이베이 단독 공연을 통해 본업 활동으로 복귀, 무대 위 압도적인 존재감을 과시할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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