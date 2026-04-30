아로셀, 수원삼성블루윙즈 오프라인 이벤트 마무리

사진=아로셀

아로셀이 수원삼성블루윙즈 홈구장에서 이벤트를 진행했다.

에프아이씨씨(FICC)의 바이오 스킨케어 브랜드 아로셀(AROCELL)이 지난 25일 수원삼성블루윙즈의 홈구장인 수원월드컵경기장에서 진행된 오프라인 이벤트를 마무리했다고 30일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 행사는 25일 수원월드컵경기장 중앙광장에서 진행됐으며 수원삼성블루윙즈와 함께하는 공식 파트너 활동의 일환으로 마련됐다. 경기장을 찾은 팬들은 경기 관람에 앞서 아로셀 부스를 방문해 다양한 체험 프로그램에 참여하며 현장 분위기를 더했다.

아로셀은 수원삼성선수들이 애용하는 제품을 팬들도 직접 경험하고 체험해 볼 수 있도록 체험형 이벤트를 구성했으며, 현장을 찾은 팬들의 참여가 이어졌다.

현장에서는 SNS 참여 이벤트를 통해 멜라 TXA 선세럼 미니 등이 제공됐고, 카카오톡 친구 추가 룰렛 이벤트를 통해 마스크팩 제품과 구단 굿즈 등 다양한 경품도 함께 증정되며 팬들의 관심을 끌었다. 이러한 열기 속에 준비된 2000개의 물량이 조기에 전량 소진되기도 했다.

아로셀 관계자는 “수원삼성블루윙즈 팬들과 직접 소통하며 긍정적인 반응을 확인할 수 있어 의미 있는 시간이었다. 앞으로도 현장에서 팬들과 만날 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획”이라고 전했다.

이어 “행사 종료 후에도 SNS와 팬 커뮤니티에는 팬들의 인증 후기가 끊이지 않고 있다. 특히 강성진, 이건희, 장석환 선수의 사인 유니폼과 사인 볼이 경품으로 걸린 ‘멜라 TXA 선세럼 리뷰 및 구매 인증 이벤트’가 이어지며 팬들의 참여 열기를 더하고 있다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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