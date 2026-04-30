블랙핑크 지수, 칸 비하인드 컷 공개…청순+우아 매력 모두 담았다 [스타★샷]

사진 = 지수 SNS 계정

블랙핑크 멤버 지수가 칸 국제 시리즈 페스티벌 수상 비하인드 컷과 함께 소감을 밝혔다.

지수는 30일 자신의 SNS를 통해 “칸 시리즈에서 ‘마담 피가로 라이징 스타상’을 받게 돼 영광이다. 응원해준 모든 분들과 함께할 수 있어 더욱 특별한 순간이었다”며 “이 기억을 오래 간직하겠다”고 밝혔다. 이어 “이 상을 주신 칸 국제 시리즈 페스티벌 측에 감사드린다”고 덧붙였다.

사진 = 지수 SNS 계정

사진 = 지수 SNS 계정

사진 = 지수 SNS 계정

함께 공개된 사진에서 지수는 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 은은한 핑크 톤 메이크업으로 차분하면서도 밝은 분위기를 연출했다. 로맨틱한 핑크 드레스를 완벽하게 소화하며 마치 한 장의 화보 같은 비주얼을 완성했다.

사진 = 지수 SNS 계정

사진 = 지수 SNS 계정

또 다른 컷에서는 블랙 슬리브리스 드레스를 입고 또 다른 매력을 드러냈다. 목선을 따라 이어진 프릴 디테일과 단정하게 땋은 헤어스타일이 어우러져 세련되고 우아한 분위기를 자아냈다.

한편 지수는 지난 23일 프랑스 칸에서 열린 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 ‘마담 피가로 라이징 스타상’을 수상했다. 수상 직후 그는 프랑스어로 “메르시 보쿠(Merci beaucoup)”라고 말하며 밝은 미소로 감사 인사를 전했다. 주최 측은 지수에 대해 작품 활동과 글로벌 영향력, 성장 가능성을 높이 평가했다고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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