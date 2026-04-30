콘텐츠산업 2025년 매출 161조…음악·만화·애니 견인

2025년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서 인포그래픽. 한국콘텐츠진흥원 제공

국내 콘텐츠산업이 지난해 매출과 수출 모두 증가세를 보이며 성장 흐름을 이어갔다. 특히 음악·만화·애니메이션 등 주요 장르가 성장을 견인한 가운데, 생성형 인공지능 활용 확산 등 산업 구조 변화도 본격화된 것으로 나타났다.

한국콘텐츠진흥원은 30일 ‘2025년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서’를 발간하고 콘텐츠산업의 주요 지표와 흐름을 공개했다. 이번 보고서는 콘텐츠산업 11개 장르를 대상으로 사업체 조사와 상장사 경영자료, 산업별 기초통계 등을 종합 분석해 매출, 수출, 종사자 수 등 핵심 지표를 제시했다.

보고서에 따르면 지난해 연간 국내 콘텐츠산업 매출액은 전년 대비 2.6% 증가한 161조4839억원으로 집계됐다. 장르별로는 음악(15.8%), 지식정보(7.8%), 만화(7.4%), 애니메이션(6.8%) 등이 높은 성장률을 기록하며 전체 산업 성장을 견인했다.

세부적으로 보면 음악산업은 주요 기획사의 매출 확대와 공연시장 회복세가 맞물리며 성장세를 이어갔다. 만화산업은 웹툰 중심의 수요 확대와 주요 기업 실적 개선이 긍정적으로 작용했고, 애니메이션산업 역시 극장 흥행과 실적 개선에 힘입어 상승 흐름을 보였다.

수출 역시 증가세를 나타냈다. 지난해 연간 콘텐츠산업 수출액은 전년 대비 5.9% 증가한 149억 582만 달러로 집계됐다. 음악(32.4%), 영화(19.9%), 캐릭터(12.8%) 산업이 수출 확대를 주도하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증했다.

음악산업은 해외 공연 확대와 K-팝 아티스트의 글로벌 활동 증가가 성장 요인으로 작용했다. 영화산업은 주요 기대작의 흥행 성과가 긍정적인 영향을 미쳤으며, 캐릭터산업은 한국 캐릭터에 대한 해외 수요 확대가 수출 증가로 이어졌다.

생성형 인공지능 활용도 빠르게 확산되고 있는 것으로 나타났다. 2025년 4분기 기준 콘텐츠사업체의 생성형 인공지능 활용률은 32.1%로, 약 3곳 중 1곳이 이를 도입한 것으로 조사됐다. 활용 사업체 810개사 가운데 66.2%는 일부 부서에, 33.8%는 전사적으로 도입한 것으로 나타났다.

산업별 활용률은 게임(70.0%), 애니메이션(51.6%), 광고(40.9%), 지식정보(33.7%), 방송 및 영상(31.9%) 순으로 집계됐다. 도입 분야는 콘텐츠 제작(62.7%)이 가장 높았으며, 사업기획(43.7%), 콘텐츠 창작(32.8%) 순으로 나타났다. 또한 생성형 인공지능을 도입하지 않은 사업체 중 16.6%는 향후 도입 의향이 있다고 응답해 향후 활용 확대 가능성도 확인됐다.

이 밖에도 보고서에는 장르별 산업 동향, 상장사 실적, 콘텐츠 기업 경영 체감도, 거시경제 환경 등 콘텐츠산업 전반을 입체적으로 조망할 수 있는 내용이 담겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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