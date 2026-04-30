크래프톤, ‘펍지 성수’서 가든 팝업 운영…서울정원박람회 참여

펍지 성수에서 정원형 팝업 가든안가든(GARDEN IN GARDEN)이 열린다. 크래프톤 제공

크래프톤이 대표 IP를 활용한 오프라인 체험 공간을 통해 도심 속 이색 콘텐츠를 선보인다. 게임 속 전장을 자연 친화적인 공간으로 재해석한 팝업을 마련해 방문객들에게 색다른 경험을 제공한다는 계획이다.

크래프톤은 펍지: 배틀그라운드 IP 기반 오프라인 공간 ‘펍지 성수’에서 2026 서울국제정원박람회와 연계한 특별 팝업 ‘가든안가든(GARDEN IN GARDEN)’을 다음달 1일부터 17일까지 운영한다고 30일 밝혔다.

2026 서울국제정원박람회는 ‘서울, 그린 컬처(SEOUL, GREEN CULTURE) 천만의 정원’을 주제로 서울숲과 성수 일대에 총 167개의 정원이 조성되는 대규모 행사다. 펍지 성수는 행사 기간 동안 운영되는 ‘캐릭터 팝업정원’ 8곳 중 하나로 참여해 정원형 콘셉트의 공간을 선보인다.

이번 팝업은 배틀로얄 게임의 전장과 자연의 정원을 결합한 독특한 연출이 특징이다. 오토바이, 픽업트럭, 프라이팬, 길리수트 등 게임 속 대표 아이템에 식물 요소를 더해 이질적이면서도 아늑한 분위기를 구현한다. 방문객들이 자유롭게 체험하고 사진을 남길 수 있는 포토존도 함께 마련된다.

다양한 참여형 프로그램도 운영된다. 주말과 공휴일에는 띠로리소프트와 협업한 길리수트 가드닝 키링 만들기 체험이 진행되며, 어린이날에는 배틀그라운드 아이템을 활용한 화과자 만들기 쿠킹 클래스가 열린다. 여기에 도시문화 기획사 도만사와 함께하는 플라워 호핑, AR·AI 기반 경험 플랫폼 리얼월드 운영사 유니크굿컴퍼니와 협업한 보물찾기 콘텐츠 가든 헌터스 등 다양한 이벤트가 더해진다.

이번 협업은 서울시가 주최하는 국제 행사에 배틀그라운드 IP가 캐릭터 팝업정원으로 참여한다는 점에서 의미를 더한다. 펍지 성수는 게임 속 전장을 나만의 은신처로 재해석한 공간 기획을 통해 IP의 확장성과 새로운 브랜드 경험을 제시한다.

펍지 성수 관계자는 “서울 시민이 함께하는 축제에 참여하게 되어 의미가 크다”며 “현장에서 배틀그라운드 IP의 색다른 매력을 직접 경험하길 바란다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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