치아 깎지 않고 미소 바꾼다… ‘무삭제 라미네이트’ 어디까지 가능할까

웃을 때 드러나는 치아는 첫인상을 좌우하는 요소로 꼽힌다. 다만 색이 변색되거나 배열이 고르지 않은 경우, 심미적 개선을 고민하는 이들이 늘고 있다. 이 과정에서 라미네이트 시술이 대안으로 거론되지만, 치아를 깎아야 한다는 점에서 부담을 느끼는 사례도 적지 않다. 최근에는 ‘무삭제 라미네이트’가 하나의 선택지로 언급된다.

기존 라미네이트는 치아 표면을 일부 삭제한 뒤 세라믹 보철을 부착하는 방식이다. 치아 모양과 색을 비교적 빠르게 개선할 수 있지만, 삭제된 치아는 회복이 어렵다는 점에서 신중한 접근이 필요하다.

반면 무삭제 라미네이트는 치아를 깎지 않거나, 매우 제한적인 범위 내에서만 다듬은 뒤 얇은 세라믹을 덧붙이는 방식이다. 치아 구조를 최대한 유지하는 것이 특징이다. 이론적으로는 시술 후 원상태로 되돌릴 수 있는 ‘가역성’이 장점으로 언급된다.

다만 모든 경우에 적용 가능한 것은 아니다. 치아 돌출이 심하거나 배열이 크게 어긋난 경우, 또는 기존 치아 두께 자체가 두꺼운 경우에는 오히려 부자연스러운 결과가 나올 수 있어 적합하지 않을 수 있다. 이 때문에 의료진의 사전 진단이 핵심으로 꼽힌다.

김민수 강동구 서울더자연치과 원장에 따르면 무삭제 라미네이트에 사용되는 세라믹은 매우 얇은 두께로 제작된다. 이 때문에 접착 과정에서의 오차나 디자인 불균형이 결과에 직접적인 영향을 미치고 치아와 보철물 사이 경계가 어색하거나 두께가 과도하게 증가하면 오히려 이물감이나 위생 문제로 이어질 수 있다는 게 김 원장의 설명이다.

김 원장은 “무삭제 라미네이트는 치아를 보존한다는 점에서 장점이 있지만, 모든 환자에게 동일하게 적용할 수 있는 시술은 아니다. 치아 상태와 교합, 얼굴 전체의 조화를 함께 고려해야 한다”고 말했다.

특히 김 원장은 무삭제 라미네이트를 단순히 치아를 안 깎는 시술로 이해하는 것은 경계해야 한다고 강조한다. 실제로는 적용 가능한 조건이 제한적이며, 경우에 따라서는 기존 방식이 더 적합할 수도 있기 때문이다.

김민수 원장은 “심미 치료는 결과만큼 과정이 중요하다. 무삭제 여부보다는 본인의 치아 상태에 맞는 치료인지가 우선 기준이 되어야 한다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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