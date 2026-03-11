넥써쓰, GDC서 AI 솔루션 ‘크로쓰 허브’ 공개…게임 수익화 지원

넥써쓰가 글로벌 행사에서 게임 개발사를 위한 AI 기반 운영 플랫폼을 선보인다.

넥써쓰는 11일 세계 최대 게임 개발자 컨퍼런스 ‘GDC 2026’에서 게임 개발사의 수익화와 이용자 관리를 지원하는 AI 기반 솔루션 ‘크로쓰 허브(CROSS Hub)’를 최초 공개한다.

크로쓰 허브는 단순히 아이템을 판매하는 웹샵 기능을 넘어 개발사가 게임의 정체성에 맞는 독립적인 웹사이트를 실시간으로 구축하고 관리할 수 있는 ‘게임 특화 웹사이트 빌더’를 핵심 기능으로 한다.

개발사는 복잡한 코딩이나 별도의 개발 리소스 없이도 AI를 활용해 게임 운영에 필요한 기능을 이용자에게 즉시 제공할 수 있다.

특히 배틀패스(Battle Pass)나 구독형 상품(Subscription) 등 고도화된 비즈니스 모델(BM)을 자유롭게 설계하여 게임 경제 시스템을 구축할 수 있으며, 출석 체크 시스템과 커스텀 팝업 알림 기능도 실시간으로 반영할 수 있다.

또한 게임 컨셉에 맞춘 UI/UX 디자인 수정 사항이 즉시 반영되어 브랜드 일관성을 유지하면서도 최적화된 사용자 경험을 제공하는 것이 특징이다.

글로벌 시장 공략을 위한 결제 및 플랫폼 호환성도 대폭 강화됐다. 크로쓰 허브는 신용카드 등 기존 전자결제(PG) 방식은 물론, 최근 수요가 급증하고 있는 스테이블코인(바이낸스페이, 크로쓰페이 등)을 활용한 결제 시스템까지 통합 지원하며 글로벌 유저들의 결제 문턱을 낮추고 수수료 효율을 극대화했다. 더불어 모바일 게임뿐만 아니라 스팀(Steam) 기반의 PC 게임까지 모두 적용 가능하도록 설계되어, 멀티 플랫폼을 지향하는 게임 개발사들에게 최적의 비즈니스 환경을 선사한다.

장현국 넥써쓰 대표는 “크로쓰 허브는 AI를 활용해 생각의 속도로 게임 웹사이트를 실시간으로 구축하고, 기존 스토어의 상품들을 크로쓰 샵에 바로 등록해 0% 수수료 스테이블코인 페이먼트로 결제할 수 있게 됐다”며 “웹3는 물론 웹2, 웹4 등 모든 게임을 위한 온체인 플랫폼 크로쓰를 완성해 가고 있다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

