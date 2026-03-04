체육진흥투표권 공식 인터넷 발매사이트(베트맨), 미성년자 접근의 실효적 차단 방안 강구

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜는 최근 언론에서 보도한 ‘베트맨에서의 청소년 참여 방치’기사와 관련해 청소년들은 서비스 이용을 원천적으로 차단하고 타인 명의 계좌로도 출금할 수 없도록 차단 장치를 운영하고 있으며 가상 계좌 입금 시의 실효적 차단 방안도 강구하겠다는 입장을 밝혔다.

한국스포츠레저는 4일 체육진흥투표권(스포츠토토) 공식 발매사이트인 베트맨에서는 관련법령 및 이용약관 등에 따라, 회원가입 단계에서 본인인증(휴대폰 또는 아이핀 인증)을 거쳐 실명 및 성인 연령 확인이 되어야 회원가입이 가능하고, 인증이 완료되지 않을 경우 어떠한 서비스도 이용할 수 없다고 설명했다.

또한, 회원이 출금계좌를 등록할 때에도 예금주 실명 확인 및 계좌 인증 절차를 통해 본인 명의 계좌임을 추가로 검증하여 타인 명의 계좌로는 출금할 수 없도록 차단장치를 운영하고 있다고 덧붙였다.

한국스포츠레저 관계자는 "현재 휴대폰·아이핀 인증을 통한 실명 확인 없이는 가입 자체가 불가능하도록 엄격히 관리하고 있고, 출금도 가입자 본인 명의의 계좌로만 출금이 되도록 이중적으로 관리하고 있으나, 가상계좌 입금 시 미성년자의 접근을 보다 실효적으로 차단하기 위하여 PG사 등 유관기관과의 협의와 면밀한 기술적 검토를 통해 가상계좌 입금 시에도 입금자와 가입자 간의 일치 여부를 확인할 수 있는 방안 등을 강구하겠다"고 밝혔다.

아울러 ‘3월부터 발행회차를 주 3회에서 주 7회로 확대를 추진한다’는 보도내용과 관련해서는, 판매점주와 고객 의견 수렴을 통해 시행 여부와 시기를 결정할 계획이라고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

