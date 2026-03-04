이재훈, 전석 매진 서울공연 성료…전국투어 대장정 돌입

쿨(COOL)의 이재훈이 전국투어 콘서트 ‘2026 THE 이재훈- Come on’의 포문을 연 서울 공연이 전석 매진을 기록하며 역대급 무대로 성료했다.

지난 2월 28일 서울 강서구 KBS 아레나에서 개최된 ‘2026 THE 이재훈 전국투어 콘서트 - Come on’ 서울 공연을 통해 수천 명의 관객과 만났다. 이번 공연은 티켓 오픈 직후 전석 매진을 기록하며 빈틈없는 객석 속에 압도적 가창력으로 150분간 공연장을 뜨거운 열기로 가득 채웠다.

이번 공연에서 이재훈은 독보적인 가창력은 물론 전성기 시절을 방불케 하는 화려한 무대 매너를 선보였다. 특히 “이재훈의 댄스는 여전히 살아있다”는 감탄이 터져 나올 만큼 '해변의 여인', '애상', '슬퍼지려 하기 전에' 등 메가 히트곡 무대에서 경쾌하고 파워풀한 안무를 완벽히 소화하며 객석의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

특히 현장을 찾은 팬들의 반응은 가히 폭발적이었다. ‘아로하’, ‘사랑합니다’ 등 감성적인 발라드 무대에서는 관객들의 심금을 울리는 섬세한 보컬로 전율을 선사했으며 전 관객이 기립해 떼창으로 화답하는 감동의 물결이 연출되기도 했다.

이에 쿨의 이재훈은 “서울 공연의 뜨거운 에너지를 받아 전국투어를 힘차게 시작할 수 있게 됐습니다. 먼 걸음 해주신 팬분들께 진심으로 감사드리며 이어지는 전국 투어에서도 최고의 무대를 보여드릴 것을 약속 드립니다.”라고 말을 전했다.

이재훈의 전국투어콘서트 ‘2026 THE 이재훈- Come on’은 오는 7일 수원(경기아트센터 대극장)을 필두로 전주(3월 14일), 대전(3월 21일), 대구(3월 28일), 울산(4월 4일), 용인(4월 11일), 인천(4월 18일), 안산(4월 25일), 부산(5월 2일) 등 전국 주요 도시를 돌며 열기를 이어갈 예정이며 티켓 예매는 티켓링크와 놀티켓을 통해 진행 중이다.

[사진제공- 컨셉케이컴퍼니]

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]