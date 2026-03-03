탁구 김나영-유한나, 중국 제치고 여자복식 세계랭킹 1위 올랐다

사진=WTT SNS 캡처

한국 여자탁구 김나영-유한나(이상 포스코인터내셔널) 조가 세계 최고로 우뚝 섰다.

둘은 지난 2일 발표된 국제탁구연맹(ITTF) 여자복식 세계랭킹 1위에 등극했다. 올해 ITTF 10주차 여자복식서 한 계단 뛰어 왕만위-콰이만 조(중국)를 제치는 데 성공했다. 한국 복식조로는 랭킹제 도입 후 최초의 쾌거다.

김나영-유한나 조는 지난해 첸나이 대회부터 스코피예, 라고스 등 WTT 스타 컨텐더 시리즈 3관왕을 차지하며 상승세를 탔다. 지난달에도 첸나이 준우승을 일궜다.

앞서 2026 월드테이블테니스(WTT) 싱가포르 스매시 8강에 진출한 둘은 580포인트를 추가해 총 4020포인트째를 마크했다. 왕만위-콰이만 조(4000포인트)를 넘어선 순간이다. 3위는 총 3410포인트를 쌓은 하리모토 미와-오도 사츠키 조(일본)다.

한편 여자 복식서 WTT 싱가포르 스매시 준우승을 차지한 신유빈-나가사키 미유(일본) 조는 무려 1400포인트를 단숨에 쌓아 9계단을 껑충 뛰었다. 14위에서 5위가 됐다.

