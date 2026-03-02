ITZY 유나, 솔로 출격…3월 23일 ‘아이스크림’

그룹 ITZY(있지) 유나가 3월 23일 솔로 데뷔 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)을 발표한다.

JYP엔터테인먼트는 2일 0시 ITZY 공식 SNS 채널에 유나 앨범 'Ice Cream' 트레일러 영상과 스케줄러 이미지를 공개하고 오는 23일 유나의 솔로 데뷔 소식을 전했다.

바닐라 아이스크림이 녹아내리는 시각적 포인트로 시작된 트레일러는 유나의 화수분 매력을 보여준다. 꽃을 든 청순함, 힙하고 패셔너블한 센스, 시크하고 도시적 분위기를 연출한 다양한 스타일링으로 시선을 사로잡는다.

"Oh, my God", "She's awaken"이라는 문구에 이어 모든 매력을 종합한 듯한 아우라를 풍기며 유나가 등장한다. 유나의 360도 입체적 매력을 잘 보여준 트레일러 콘텐츠는 앨범 기대감을 끌어올렸다.

유나를 본뜬 캐릭터 디자인이 입혀진 스케줄러에 따르면 트레일러 이후 트랙리스트, 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저와 포토, 앨범 스포일러 등 각종 티징 콘텐츠가 순차 공개된다. 23일 오후 6시 앨범 발매에 앞서 같은 날 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행하고 27일에는 US 피지컬 앨범, 'Ice Cream' 리믹스 버전이 발매된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]