예열 마친 울산, 강원과 5년 만에 개막전 리매치

울산 야고. 사진=한국프로축구연맹 제공

울산 이동경. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 울산 HD가 강원FC와 5년 만에 개막전 리매치를 치른다.

울산은 오는 28일 오후 2시 문수축구경기장에서 강원과 하나은행 K리그1 2026 1라운드에 치른다.

이번 경기는 2021년 울산이 강원에 5-0으로 대승을 거둔 이후 5년 만에 펼쳐지는 개막전 리매치다. 울산은 강원과의 역대 전적에서 19승7무5패로 우세다. 최근 홈 10경기에서도 9승 1패로 압도적 우위를 점하고 있다.

울산은 김현석 감독 체제에서 새 시즌을 시작했다. 지난 11일 멜버른 시티(호주·1-2 패), 18일 상하이 포트(중국·0-0 무)와 2025∼2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 경기를 치르며 경기력을 점검했다. 승리를 거두지 못했지만 이동경과 야고가 시너지를 내는 결과를 보여줬다. 올 시즌 새로 합류한 페드링요도 팀 내 최다인 5차례 슈팅(유효슈팅 4개)을 기록하는 등 왼발 킥과 돌파로 확실한 공격 옵션임을 증명했다. 보야니치는 허리에서 중심을 잡아주며 예리한 패스와 경기 운영을 선보였다. 윙어로 변신한 강상우도 빠르게 적응하며 공격에 힘을 보태는 등 김현석호의 축구 색이 점차 드러나기 시작했다.

눈여겨볼 선수는 괴물 골잡이 말컹이다. 지난해 여름 이적 시장에서 울산 유니폼을 입은 말컹은 같은 해 7월27일 강원과의 24라운드 원정(2-2 무)에서 두 골을 터뜨렸다. 동계 훈련 기간 부활을 선언한 말컹은 지난 18일 상하이전에서 후반 막판 교체 투입돼 실전 감각을 끌어올렸다. 지난해 강원전의 좋았던 기억을 되살려 이번 맞대결에서도 활약하겠다는 각오다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]