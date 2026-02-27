윤태화, 할머니 향한 그리움 시청자 울렸다…18년 경력직 제대로 터졌다 ‘미스트롯4’

‘미스트롯4’ 윤태화가 마음을 울리는 무대를 선보이며 결승전에 직행했다.

26일 생방송된 TV CHOSUN ‘미스트롯4’에서는 대망의 준결승전이 펼쳐졌다. 정통 트롯 대전이라는 트롯 진검 승부를 통해 TOP5이 가려지는 이 날, 윤태화는 할머니를 향한 그리움을 담은 무대로 객석을 눈물바다로 만들며 시청자들의 가슴까지 먹먹하게 만들었다.

윤태화가 선곡한 노래는 나훈아 원곡의 ‘망모(亡母)’. 윤태화는 화려한 기교 대신 가사 한 마디 한 마디에 집중한 절제된 창법을 선보였다. 초반부의 담담한 읊조림은 듣는 이들의 가슴에 서서히 슬픔을 드리웠고, 곡이 전개될수록 독보적인 감성이 무대를 가득 채웠다.

윤태화 특유의 맑고 힘 있는 음색은 곡의 애절함을 배가시켰고, 그리움을 눌러 담아 쏟아낸 고음 구간에서는 관객들뿐만 아니라 마스터들마저 눈물을 터뜨렸다. 과하지 않으면서도 슬픔의 본질을 꿰뚫는 윤태화의 완급조절은 ‘믿고 듣는 보컬’의 타이틀을 다시 한번 입증하기에 충분했다.

장윤정은 “이 노래가 정말 어려워서 아무나 부를 수 없는데 역시 윤태화씨는 노련하다”라며 “화자가 된 것 같이 노래해줘서 이야기를 듣는 것처럼 들었다. 감정이 과하지 않고 힘을 툭툭 빼서 불렀는데도 굉장히 잘했다. 높은 점수 드렸다. 잘했다”고 마지막까지 윤태화의 무대를 극찬했다.

무대 후 집계된 윤태화의 마스터 점수는 1547점으로, TOP10 중 5위를 기록했다. 이어 공개된 온라인 투표 170점, 국민대표단 투표 155점, 그리고 마지막으로 실시간 문자투표 359.69점을 받으며 총점 2231.69으로 최종 4위로 TOP5에 안착하며 다음주 결승전에 직행하게 됐다.

트롯 경력 18년차인 윤태화는 현재 남은 참가자들 가운데 최고 경력자다. 이 날 무대에 앞서 “정통트롯을 너무 좋아해서 19살에 데뷔해 트로트를 해왔다. 정통트롯을 사랑해서 시작했던 그때로 돌아가서 불러보도록 하겠다”고 밝혔던 윤태화의 진심은 누구보다 뜨거웠다.

트롯에 대한 진심 하나로 시작된 윤태화의 도전은 다음 주 ‘미스트롯4’ 결승전에서 그 마지막 무대를 밝힐 예정이다. ‘미스트롯4’에서 펼쳐질 윤태화의 비상에 귀추가 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

