키키 ‘404(New Era)’, 차트 싹쓸이…멜론·써클차트 1위 굳혀

그룹 키키(KiiiKiii : 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)의 ‘404(New Era)’가 음원 차트를 휩쓸고 있다.

26일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 지난달 26일 발매된 키키 미니 2집 델룰루 팩(Delulu Pack)의 타이틀곡 404(New Era)는 멜론 주간 차트(2월 16일~2월 22일) 1위에 올랐다.

해당 곡은 지난 10일 발매 16일 만에 멜론 톱100 1위를 기록하며 가파른 상승세를 보였다. 이후 주간 차트(2월 9일~2월 15일) 첫 1위를 달성했고, 2주 연속 정상을 지키며 식지 않는 흥행 열기를 드러냈다.

이 가운데 키키는 화제성과 인기의 척도인 멜론 주간인기상에서도 2월 1주 차와 2주 차 모두 1위를 기록하며 음원 파워와 대중의 관심을 동시에 거머쥐었다.

또한 써클차트에 따르면 키키는 404(New Era)로 7주차(2월 08일~2월 14일)부터 8주차(2월 15일~2월 21일) 디지털 차트와 스트리밍 차트 1위에 이름을 올리며 2주 연속 두 차트에서 정상을 지켰다.

국내 주요 플랫폼에서도 강세는 계속되고 있다. 404(New Era)는 멜론을 비롯, 애플 뮤직과 유튜브 뮤직, 스포티파이 코리아, 벅스, 지니, 바이브, 플로 등 각종 음원 차트 상위권을 유지하며 존재감을 굳히고 있다.

글로벌 시장의 성과도 눈에 띈다. 중국 QQ뮤직 차트에서 404(New Era)는 한국 차트(2월 13일~19일 기준) 3위에 올랐으며, 수록곡 델룰루(Delulu)와 언더독(Underdogs) 역시 20위 내에 자리했다. 또한 델룰루 팩은 빌보드 재팬 핫 앨범 차트에서 상승세를 띄고 있고, 재팬 핫100 차트에도 이름을 올리며 글로벌 음악 시장에서도 입지를 넓히고 있다.

앞서 키키는 지상파 방송을 포함해 음악방송 3관왕을 달성, 지난 15일 404(New Era) 활동을 마쳤다. 그러나 다양한 404(New Era) 챌린지가 이어지는 것은 물론, 키키의 데뷔곡 아이 두 미(I DO ME)를 비롯, 댄싱 얼론(DANCING ALONE) 등의 앞선 곡들이 재조명되어 키키의 다채로운 음악성이 주목받고 있다.

지난 24일 프리 데뷔 1주년을 맞은 키키는 이번 성과를 통해 지난 1년간의 성장과 영향력을 확실히 증명했다. 앞으로 써 내려갈 새로운 기록에도 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

