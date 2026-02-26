젠지 결승 선착·BNK-DK 격돌…LCK컵 우승팀은?

LCK컵 결승전 진출과 FST 진출 확정한 젠지. 라이엇 게임즈 제공

젠지가 LCK컵 결승전에 선착한 가운데 BNK 피어엑스와 디플러스 기아가 결승 진출전에서 첫 대결을 펼친다. 어느 팀이 LCK컵의 최종 트로피를 들지, 또 LCK를 대표해 퍼스트 스탠드에 나설지 이목이 집중된다.

리그 오브 레전드(LoL) 이스포츠의 한국 프로 리그인 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈는 오는 28일 결승 진출전과 3월1일 결승전이 홍콩 카이탁 아레나에서 진행된다고 26일 밝혔다.

◆BNK 피어엑스 vs 디플러스 기아, 결승 올라갈 팀은

이번 LCK컵 기간 동안 한 번도 만나지 않았던 BNK 피어엑스와 디플러스 기아가 중요한 무대에서 맞붙는다.

두 팀이 맞붙는 결승 진출전은 단순히 결승에 올라갈 팀을 가리는 경기가 아니다. 경기 승자는 결승 무대에 진출하는 동시에 최소 준우승을 확보하게 되며 LCK컵 우승, 준우승 팀에게 주어지는 퍼스트 스탠드(FST) 출전권도 확정한다. 한 번의 대결이 ‘결승행’과 ‘국제 대회 진출’을 동시에 결정하는 셈이다.

경기에 나서는 BNK 피어엑스와 디플러스 기아는 2026 LCK컵 그룹 대항전에서 나란히 3승 2패를 기록하며 장로 그룹 상위권을 형성했다. BNK 피어엑스는 장로 그룹 1위로 플레이오프에 진출했고 플레이오프에서 T1을 3대1로 꺾으며 홍콩 무대를 확정했다.

디플러스 기아는 플레이-인과 플레이오프를 거치며 DRX와 DN 수퍼스를 넘었고 패자조를 통과해 결승 진출전 마지막 티켓까지 거머쥐었다. 홍콩행을 확정한 세 팀 가운데 가장 많은 경기를 치르며 올라왔다는 점이 부담으로 작용될 수 있으나 일정을 거듭할수록 단단해졌다는 평가가 나온다. 실제로 디플러스 기아는 홍콩행이 걸렸던 T1과의 경기에서 세트 스코어 0대2 열세를 뒤집는 집중력을 보여줬다. 결승 진출전 역시 5전 3선승제로 치러지는 만큼 끝까지 포기하지 않는 모습을 보여준 디플러스 기아가 또 한 번 승리의 기쁨을 누릴 수 있을지 주목된다.

LCK컵 결승 진출전에서 디플러스 기아와 대결하는 BNK 피어엑스. 라이엇 게임즈 제공

LCK컵 결승 진출전에서 BNK 피어엑스와 대결하는 디플러스 기아. 라이엇 게임즈 제공

◆우승 후보로 꼽히는 젠지, 트로피 차지할까

젠지는 LCK컵 개막을 앞두고 열린 미디어데이에서 우승 후보로 지목되며 많은 기대를 받았다. 실제로 젠지는 2026 LCK컵 그룹 대항전을 전승으로 마무리한 데 이어 플레이오프에서도 무패 행진을 이어가며 결승전에 선착했고 퍼스트 스탠드 출전 자격도 일찌감치 확보했다.

결승 진출전에 올라있는 BNK 피어엑스와 디플러스 기아와의 상대 전적에서도 압도적인 격차를 보이고 있다는 점 역시 젠지를 강력한 우승 후보로 꼽게 만드는 요소다. 젠지는 두 팀을 상대로 모두 세트 기준 5승 1패를 기록 중이다. 그룹 대항전에서 2대0 완승을 기록했으며 플레이오프에서는 세트 스코어 3대1로 두 팀을 모두 꺾은 바 있다.

하지만 우승을 단정하기엔 이르다. 결승 진출전에 오른 BNK 피어엑스와 디플러스 기아는 모두 플레이오프에서 젠지에게 패하긴 했지만 이후 전열을 가다듬어 플레이오프에서 반전 결과를 냈다. BNK 피어엑스와 디플러스 기아 모두 우승 후보 중 한 팀이었던 T1을 꺾으며 이변을 일으켰다. 비슷한 결과가 나올 가능성이 있는 만큼 경기 마지막까지 집중력이 요구되고 있다.

◆첫 해외 로드쇼…치지직 롤파크 ‘뷰잉 파티’ 진행

2026 LCK컵 결승 진출전과 결승전은 홍콩 카이탁 아레나에서 진행된다. LCK 경기가 해외에서 열리는 것은 2012년 LCK 출범 이후 최초다. 이는 LCK가 국내를 넘어 글로벌 팬덤과의 접점을 넓히는 ‘첫 해외 로드쇼’라는 상징성을 지닌다.

LCK는 그동안 국내 로드쇼를 수도권에서 점차 여러 지역으로 확장하며 현장 관람 기회를 꾸준히 넓혀왔다. 이번 결승 주간을 통해 해외 팬들에게도 LCK 선수들이 펼치는 최고 수준의 경기를 현장에서 경험할 기회를 제공할 계획이다. 현장에는 LCK샵과 팀 부스, 후원사 부스 등 팬들이 즐길 만한 다양한 체험 요소도 마련될 예정이다.

국내 팬들을 위한 이벤트도 마련됐다. 치지직 롤파크에서 결승 진출전과 결승전을 함께 즐길 수 있는 ‘뷰잉 파티’가 진행될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]