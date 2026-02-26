원팩트, 오늘(26일) 컴백…첫 EP ‘원앤온리’로 새로운 챕터

그룹 ONE PACT(원팩트)가 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)'로 강렬한 음악적 정체성을 전하며 컴백한다.

ONE PACT는 오늘(26일) 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 1st EP '1'ONLY'를 발매하고, 타이틀곡 'SANE(세인)' 뮤직비디오를 동시 공개한다.

원팩트가 야심 차게 준비한 첫 번째 EP '1’ONLY'는 무대 위 강렬한 에너지와 홀로 마주하는 내면의 고요함 등 서로 상반된 순간들이 결국 하나의 자아에서 비롯됨을 이야기하는 앨범이다. 베일에 싸인 스페셜 트랙을 포함해 총 5개 트랙이 수록되었으며, 일련의 감정선들을 음악으로 촘촘히 기록해 원팩트만의 탄탄한 서사와 단단한 음악적 자신감을 녹여냈다.

타이틀곡 'SANE'은 복잡한 계산 없이 지금 떠오른 감정과 상태를 날 것 그대로 표현한 곡이다. 금속성 신스 사운드를 중심으로 힙합, 팝, 락을 유기적으로 결합해 설렘과 긴장감을 동시에 자아내며 리스너들에게 강렬한 인상을 남길 예정이다.

이 외에도 원팩트만의 정체성을 선명하게 각인시키는 붐뱁 힙합 트랙 'O-P', 호감 있는 상대를 향한 여유롭고 뻔뻔한 플러팅을 디지코어 장르로 풀어낸 'Pull Up', 상대의 마음이 식은 것을 알면서도 결국 터져 나온 직설적인 고백을 팝 랩으로 담아낸 'DO U FXXKING LOVE ME TOO' 등 각기 다른 색깔의 트랙들이 유기적으로 이어지며 한계 없는 음악적 스펙트럼을 증명한다.

멤버 태그가 앨범 프로듀싱과 함께 전곡 작사, 작곡에 참여해 자신의 음악적 역량을 아낌없이 발휘하며 웰메이드 앨범을 완성했다.

앞서 원팩트는 메탈릭하고 미래지향적인 카리스마를 뽐낸 'SANE' 버전과, 시간이 멈춘 듯한 폐공장을 배경으로 빈티지하고 자유분방한 청춘 영화 같은 아우라를 발산한 'inSANE(인세인)' 버전의 콘셉트 포토를 연이어 공개하며 폭넓은 콘셉트 소화력을 선보인 바 있다.

지난해 다수의 앨범 활동과 함께 유럽·북미를 아우르는 글로벌 투어를 성공적으로 마치며, 무대 위 실력과 팀워크를 동시에 증명한 만큼 이번 신보를 통해 어떠한 반전 매력으로 음악적 행보를 이어갈지 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

