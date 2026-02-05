최명길 ‘이불킥’ 각?…네이버 지식인에 남긴 연예인 답변 화제

사진= 배우 최명길이 미스지콜렉션 2024 F/W 패션쇼에 앞서 포즈를 취하는 모습. 뉴시스 제공

배우 최명길과 그룹 슈퍼주니어의 멤버 이특이 과거 네이버 지식인에 남긴 답변이 뒤늦게 공개되며 화제를 모으고 있다.

지난 4일, 네이버 인물 프로필에 ‘지식인’ 탭이 새롭게 추가되면서 유명 인사들이 과거 익명으로 작성한 지식인 답글 일부가 함께 공개됐다. 이 과정에서 최명길과 이특이 남긴 답변도 포함돼 눈길을 끌었다.

최명길은 2020년 자신의 나이를 묻는 질문에 직접 “만58세. 62년생”이라고 답변했다. 또 2021년 6월, 자신과 배우 황신혜·오현경·고현정 가운데 누가 가장 예쁜지를 묻는 질문에 “최(명길)>황(신혜)>고(현정)>오(현경)”이라고 적어 웃음을 자아냈다.

이특 역시 2015년 “슈퍼주니어 이특님 왜 이렇게 잘생기신 거예요”라는 질문에 “원래 잘생김”이라는 답글을 남기며 특유의 자신감을 드러냈다.

이를 접한 누리꾼들은 “귀엽다”, “이불킥할 사연”, “환갑 넘어서도 외모 순위는 못 놔준다”, “그래도 나이 순이라 이해된다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 지식인 답글이 공개되며 곤혹을 치른 사례도 있다. 배우 강기영은 과거 피임과 관련된 민감한 질문에 답변한 사실이 알려졌고, 정치인 천하람 역시 과거 답글로 논란에 휩싸인 바 있다.

논란이 이어지자 네이버는 같은 날 해당 기능을 원상 복구했다. 네이버 측은 “최근 서비스 업데이트 과정에서 생긴 오류”라며 “문제를 인지하고 조치를 완료했다”고 밝혔다. 현재 내부적으로 추가 대응 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

