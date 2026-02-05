대한축구협회, K3·K4리그 챔피언십 신설… 우승 상금 3000만원

사진=대한축구협회 제공

K리그2와 K3리그 간 승강제 본격 실시를 앞두고 K3·K4리그 챔피언십이 신설된다.

5일 대한축구협회에 따르면 K3·K4리그 참가팀 모두가 참여하는 챔피언십은 코리아컵과 마찬가지로 토너먼트 방식으로 5라운드 방식으로 치러진다. 1라운드는 5월5일과 6일, 결승전은 9월19일에 열린다. 우승 상금은 3000만원, 준우승 상금은 1000만원이다. 챔피언십에는 K4리그의 보충역 선수 중 원소속이 K리그1, 2 소속인 선수는 출전이 제한된다.

협회는 최근 코리아풋볼파크에서 K3·K4리그 대표자회의를 개최하고 챔피언십 신설에 대해 공식화했다. 2026 시즌 리그 체제와 승강 규정 세부 사항도 안내했다.

K3·K4리그는 오는 3월7일 개막한다. 지난 1월 이사회에서 결정된 것처럼 2026 시즌 K3리그는 14팀, K4리그는 13팀 체제로 운영된다. K리그2와 K3리그 간 승강은 2026 시즌 성적을 기준으로 시행된다. K3리그 우승팀이 정해진 기간 내 K리그2 라이선스를 취득한 경우에 한해 K리그2 최하위팀과 승강 결정전을 치르게 된다. 단판 승부로 K리그2 최하위팀 홈에서 열린다. K3 구단의 K리그2 라이선스 신청 마감은 2월28일, 최종 심사는 6월30일까지 진행된다.

K3 구단의 K리그2 라이선스 취득과 관련해 유예 기준도 구체적으로 안내됐다. 유스팀 운영은 라이선스 신청시 (12세 이하)U12와 15세 이하(U-15), 18세 이하(U-18) 중 최소 1개 팀, 프로 1년 차에 최소 2개 팀 운영이 요구된다. 프로 2년차에 전 연령 유스팀 운영이 필요하다. 이와 함께 유스 시스템 중장기 발전계획 제출이 의무화된다. 이 밖에 사무국 운영과 지도자 자격 역시 승격 년차에 따라 충족해야하는 인원수와 자격이 구체적으로 제시됐다.

승강팀에 대한 재정 지원 규정도 안내됐다. 승강 제도 최초 시행 3개 시즌(2027~2029년)에 한해 승강이 발생한 연도에 각 팀당 1회 지원된다. K3리그 강등팀에는 10억원, K리그2 승격팀에는 5억원이 지급된다.

이사회 결정에 따른 K3리그와 K4리그 간 승강 제도 개편도 재확인됐다. 기존의 K4리그 우승팀 자동 승격과 K3리그 최하위팀 자동 강등 제도는 폐지되며, K4리그 팀 중 승격을 희망하는 구단은 해당 시즌 6월30일까지 K3리그 운영에 필요한 최소한의 예산을 확보한 후 승격 의사를 밝혀야 한다. 해당 구단이 우승 시 자동 승격, 2위 시 K3리그 최하위팀과 승강 결정전을 치른다. K3리그가 16팀 체제가 될 때까지 자동 강등은 시행되지 않는다.

개편된 자세한 리그 규정은 대한축구협회 공식 홈페이지 자료실 규정, 규칙 페이지에 업로드 된 KFA 3부, 4부 클럽라이선싱 규정, K리그2, K3리그 승강규정에서 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

