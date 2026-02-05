서울 경마판 흔드는 삼강 구도

렛츠런파크 서울이 요동치고 있다. 최고 레이팅으로 장거리를 지배하는 ‘강풍마’, 한국 경마 최초 스프린터 3관에 빛나는 ‘빈체로카발로’, 그리고 가파른 상승세로 1등급까지 단숨에 올라서며 7연승을 노리고 있는 ‘문학보이’까지 경주마 3두가 새로운 경쟁 구도를 만들며 시선을 집중시키고 있다.



◆강풍마(23전 10/3/1, 레이팅 110, 6세, 수, 한국, 밤색 ,부마: 피스룰즈, 모마: 원더드리머, 마주: 박남성, 조교사: 김동철)

강풍마

현재 렛츠런파크 서울에서 가장 강력한 존재를 꼽으라면 단연 강풍마다. 서울 경주마 가운데 최고 레이팅 117을 보유하며 정상급 경쟁력을 입증했다. 최근 마체중이 570㎏까지 증가하며 거구임에도 넓은 주폭으로 직선 주로를 파고드는 추입은 단연 압권이다. 장거리에서 터져 나오는 폭발적인 뒷심은 이름 그대로 ‘강풍’을 연상케 한다. 대상경주 우승은 1회에 그치고 아직 그레이드급 우승은 없지만, 잠재력만큼은 정상급이라는 데 이견이 없다. 혈통 또한 화려하다. 부마 PEACE RULES는 300만 달러 이상의 상금을 획득한 실력마로 특유의 속도 경쟁력을 전한다.



◆빈체로카발로(23전 10/3/1, 레이팅 110, 5세, 수, 한국, 밤색 ,부마: 카우보이칼, 모마: 시티래스, 마주: 김인규, 조교사: 서인석)

빈체로카발로

한국 경마 최초 스프린터 3관에 빛나는 빈체로카발로는 그 자체로 한 편의 드라마다. 비교적 저렴한 3000만원에 낙찰된 이 경주마는 어느덧 약 50배에 달하는 상금을 벌어들이며 성공 신화로 자리매김했다. 혈통 또한 눈길을 끈다. 부마 카우보이칼과 모마 시티래스로 이어지는 스피드 계열 조합을 바탕으로 강력한 단거리 경쟁력을 갖췄다.



◆문학보이(13전 8/0/1, 레이팅 101, 4세, 수, 한국(포), 갈색 ,부마: LORD NELSON, 모마: 미스가이디드, 마주: 에스지이건설, 조교사: 정호익)

문학보이

새로운 지배자가 등장했다. 2025년 최다승을 기록한 문학보이가 그 주인공이다. 데뷔 한 달 만에 11마신 차 압승을 거두며 존재감을 각인시켰다. 잠시 기복을 겪기도 했지만, 지난해 6월 이후 파죽의 6연승을 질주하며 완전히 다른 말로 거듭났다. 대부분이 5마신 차 이상의 대승이었고, 선행 후 끝까지 리드를 지키는 ‘와이어 투 와이어’ 우승도 세 차례나 됐다. 압도적인 퍼포먼스를 앞세운 문학보이는 2026년 첫 무대를 최고 등급에서 치를 예정이다.

