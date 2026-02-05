㈜제이시스메디칼, 파리서 글로벌 심포지엄 ‘TEA Paris 2026’ 개최 및 IMCAS World Congress 참가

프랑스 파리에서 ‘TEA Paris 2026’ 주최 및 ‘IMCAS World Congress’ 참가한 ㈜제이시스메디칼. 사진=㈜제이시스메디칼

글로벌 메디컬 에스테틱 전문기업 ㈜제이시스메디칼(이하 제이시스메디칼)이 지난 1월 28일 프랑스 파리에서 ‘TEA(Tailored Excellence in Aesthetics) Paris 2026’ 심포지엄을 주최하고 1월 29일부터 31일까지 열린 ‘IMCAS World Congress 2026’에 참가했다고 5일 밝혔다.

전 세계 파트너들과의 글로벌 파트너십을 재확인하고 브랜드 가치와 혁신 기술력을 입증했다.

제이시스메디칼은 이번 행사들을 통해 국내 기술로 탄생한 ‘포텐자(POTENZA)’를 비롯해 ‘덴서티(DENSITY)’, ‘리니어지(LinearZ)’ 등 핵심 제품군의 임상적 효과 입증을 유럽 시장의 중심부에서 알리고 제조사가 직접 관리하는 포텐자를 기반으로 글로벌 고객 감동 경영을 가속화하겠다는 의지를 표명했다.

먼저, 제이시스메디칼은 지난 1월 28일 더 페닌슐라 파리(The Peninsula Paris)에서 사전 행사인 ‘TEA Paris 2026’을 주최했다. 유럽, 미주, 아시아 등 전 세계 주요 국가의 대리점주와 글로벌 KOL 의료진 약 100명이 참석한 가운데 성황리에 진행됐다.

이날 행사는 ‘포텐자, 마이크로니들링의 차세대 시대를 열다(POTENZA Unveiled: Shaping the Next Era of RF Microneedling)’를 주제로 진행됐으며, 포텐자 런칭과 함께 제이시스메디칼의 글로벌 브랜드 전략을 소개했다. 아울러 전 세계 주요 파트너들이 참석해 브랜드 비전을 공유하고 교류하는 프로그램이 마련됐다.

이어 1월 29일부터 31일까지 열린 ‘IMCAS Paris 2026’에 참가한 제이시스메디칼은 골드(GOLD) 스폰서로 참여하며 기술력을 집약적으로 보여주는 ‘Experience Jeisys’ 쇼케이스를 운영했다. 전시 부스에는 포텐자와 덴서티 느와르(DENSITY Noir), 리니어지 등 주력 장비 6종이 전시됐으며 글로벌 피부과 전문의를 비롯한 연사들의 임상 강연과 핸즈온 트레이닝 세션이 진행됐다. 해당 프로그램에는 다수의 방문객이 참여했다.

제이시스메디칼 관계자는 “이번 파리 행사는 제조사가 직접 챙기는 포텐자를 필두로 글로벌 미용의료 시장에서 고객 감동 경영을 가속화하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 전 세계 의료진과의 유대를 강화하고 임상 기반의 혁신 기술을 지속적으로 선보일 것”이라고 전했다.

