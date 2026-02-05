이상준, 하이원 '중증장애인 박람회' 참석…“스타들 참여 덕분에 관심도 높아져”

마운틴주니어가 주관한 ‘중증장애인 우수시설 박람회’에 코미디언 이상준이 참여해 진심 어린 응원을 전했다.

이번 박람회는 우수한 품질을 갖추고도 판로 확보에 어려움을 겪는 중증장애인 시설의 생산품을 대중에게 소개하고, 실질적인 구매로 이어질 수 있도록 기획됐다. 행사 현장에서는 친환경 생분해 물티슈, ESG 세제와 소독제 등 생활용품이 전시·판매됐으며 중증장애인 화가들의 작품을 감상할 수 있는 전시도 함께 마련됐다.

이상준은 중증장애인 화가들이 소속된 드림즈의 작품 설명을 듣고, 인제장애인보호작업장의 생분해 물티슈와 신망애이룸터의 EM 세제까지 둘러보며 우수한 제품에 감탄했다.

이번 행사는 민간주관으로 열린 중증장애인박람회에는 배우 전채은을 비롯해 김대희, 최무성 등 여러 연예인이 응원 메시지를 전달해 대중들의 이목을 끌었다. 주최 측은 "대중예술을 주도하는 배우들의 적극적인 참여로 중증장애인시설에 대한 관심도가 높아졌다"며 이러한 참여가 중증장애인 생산품에 대한 관심과 구매로 이어지길 기대하고 있다.

이번 박람회 및 전시에는 드림즈 소속 중증장애인 화가 15명을 비롯해 신망애이룸터와 인제장애인보호작업장 등 중증장애인 시설이 참여해 제품 판매와 작품 전시를 진행한다. 주최 측은 이를 통해 장애인 일자리 확대와 인식 개선에 기여한다는 계획이다.

