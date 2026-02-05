배우 류인아, 위드제이이엔티 전속계약…“든든한 파트너 설레”

배우 류인아가 소속사 위드제이이엔티(with j ent)와 전속계약을 체결하며 본격 활동에 나선다.

위드제이이엔티는 “다양한 장르를 자유롭게 넘나들며 자신만의 색깔을 구축해온 배우 류인아와 함께하게 되어 기쁘다”며 “연기뿐만 아니라 영역을 아우르는 폭넓은 활동을 통해 류인아가 가진 잠재력과 매력을 최대한 발휘할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

류인아는 tvN 드라마 ‘블랙독’에서 배우 서현진의 아역으로 데뷔하며 대중의 눈도장을 찍었다. 당시 섬세한 감정 표현과 안정적인 연기력으로 신인답지 않은 존재감을 드러내며 주목을 받았다.

이후 류인아는 뮤지컬 무대로 활동 영역을 확장하며 공연계에서도 두각을 나타냈다. 탄탄한 기본기와 몰입도 높은 연기로 차세대 뮤지컬 신인으로 주목받았으며 최근에는 뮤지컬 ‘베르테르’에서 주인공 롯데 역에 발탁돼 공연을 성공적으로 마무리하며 한층 더 성장한 모습을 보여줬다.

무대와 드라마를 오가며 활동 영역을 더욱더 넓히고 있는 류인아는 최근 영화 ‘아꼬운 그녀’에서 주인공 ‘고여울’ 역으로 촬영을 마치며 스크린으로도 활동 반경을 넓혔다. 앞으로도 스크린을 통해 대중에게 다양한 모습을 보여줄 예정이다.

류인아는 “든든한 파트너를 만나게 되어 기쁘고 설렌다”라며 “앞으로 더 다양한 작품과 역할을 통해 배우로서 성장하는 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

위드제이이엔티는 조재룡, 조진수(제이블랙) 등이 소속된 엔터테인먼트사로서 배우 중심의 체계적인 매니지먼트 시스템으로 운영 중이다.

