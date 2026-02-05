컬링 믹스더블 김선영·정영석, 첫 판서 스웨덴 남매에 완패…1엔드서 정전 사태, 선수들 당황

사진=AP/뉴시스

아쉬운 출발이다. 컬링 믹스더블 대표팀 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한국 선수단 중 가장 먼저 경기에 나섰다. 첫 경기에서 스웨덴 남매에 패배했다.

김선영-정영석은 5일 이탈리아 밀라노 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 끝난 대회 컬링 믹스더블 라운드로빈 1차전에서 스웨덴의 이사벨라 브라노-라스무스 브라노에 3-10으로 졌다.

컬링이 가장 먼저 스타트를 끊었다. 개막을 이틀 앞두고 밀라노에서 400㎞ 정도 떨어진 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 믹스더블 라운드로빈으로 경기 일정이 시작됐다. 김선영-정영석이 한국 선수단 중 처음으로 결전에 나섰다.

세계선수권대회 챔피언 출신에게 무릎을 꿇었다. 첫 상대였던 이사벨라 브라노와 라스무스 브라노는 친남매다. 2024년 세계 믹스더블 선수권대회에서 우승한 강호다. 기선 제압은 성공했다. 김선영-정영석은 1엔드 도중 잠시 정전되는 해프닝 속에 후공을 잡은 1엔드에서 1점을 선취했다. 2엔드에서 2점을 내줬으나 3엔드에서 다시 2점을 따내 3-2로 앞섰다.

4엔드에서 3점을 내주며 역전당했다. 5엔드엔 무려 4점을 내줬다. 6엔드에 다득점을 위해 가드 스톤을 모두 코너 쪽에 두는 파워 플레이를 시도했으나 오히려 1점을 더 헌납했다. 점수 차가 7점까지 벌어졌다. 결국 먼저 악수를 청하며 패배를 인정했다.

김선영-정영석은 이날 오후 6시5분 같은 장소에서 2022년 베이징 동계올림픽 금메달리스트인 이탈리아의 스테파니아 콘스탄티니-아모스 모사네르와 2차전을 치른다.

한편, 경기 중 벌어진 정전 사태로 준비가 미흡하다는 지적이 이어지고 있다. 이날 각기 시트에서 1엔드가 진행 중이던 시점에 정전이 발생해 장내가 어두컴컴해졌다. 전광판도 꺼진 탓에 선수들은 경기를 중단해야 했다. 한국 선수단 역시 당황했다. 다행히 10분 이내에 수습됐으나, 미흡한 준비에 대한 찝찝함이 남는다. 개막이 이틀밖에 남지 않았지만, 여전히 여러 경기장에서 막바지 공사가 이뤄지고 있다.

