목포시, ‘목포돌봄 365’관련부서 협업회의 개최

통합돌봄 365 회의가 열렸다. 목포시 제공

목포시는 지난 2일 시청 상황실에서 복지·보건 분야 부서 간 연계와 협력 강화를 위해 ‘목포돌봄 365’ 관련 부서 협업회의를 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 협업회의는 ‘돌봄통합지원법’ 시행(2026년 3월 27일 예정)과 정부 국정과제에 발맞춰, 목포시 통합돌봄 사업을 체계적으로 추진하고 부서 간 협업체계를 강화하기 위해 마련됐다.

회의는 부시장 주재로 열렸으며 복지·보건 분야 국·과·팀장 등 관계 공무원 20여 명이 참석한 가운데 ‘목포돌봄 365’ 사업 개요와 추진 현황, 향후 추진계획을 공유했다. 이어 사업의 성공적인 추진을 위해 부서별 역할과 협조 사항을 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

아울러 ‘목포돌봄 365’의 성공적인 추진을 기원하는 퍼포먼스도 진행됐다. 참석자들은 보건의료, 건강관리, 요양, 일상생활, 주거지원 등 5개 분야별 서비스명을 부착해 완성하는 퍼포먼스를 통해 관련 기관과 부서 간 유기적인 연계와 협력의 중요성을 강조했다.

목포시는 이번 협업회의를 계기로 부서 간 협력체계를 더욱 공고히 하고 어르신과 장애인이 살던 곳에서 맞춤형 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 ‘목포돌봄 365’ 사업 추진에 박차를 가할 계획이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

