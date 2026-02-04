태민 “美서 다양한 경험 쌓고파…코첼라 목표 의식 커”

가수 태민. 빅플래닛엔터테인먼트 제공

그룹 샤이니 멤버 겸 솔로 가수 태민이 미국 라디오에 출연하며 글로벌 대세를 증명했다.

4일 소속사 빅플래닛메이드엔터에 따르면 태민은 지난 2일(현지시간) 미국 라디오 채널 102.7 키스 에프엠(102.7 KIIS FM)에서 방송된 ‘아이하트 케이팝 위드 조조’(iHeart KPOP with JoJo)에 출연했다.

이날 태민은 다양한 글로벌 활동에 대한 목표를 밝혔다. 그는 “음악을 하는 사람들이 많은 로스앤젤레스(LA)에서 다양한 경험을 쌓고 싶다”며 “언젠가 미국 활동이 더 많아지면 현지에 머무를 수 있는 숙소가 생기면 좋을 것 같다”고 말했다.

오는 4월 개최되는 세계 최대 음악 축제 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에 임하는 각오도 밝혔다. 태민은 K-팝 남자 솔로 가수로 유일하게 무대에 오른다.

태민은 “단순한 기대감을 넘어 정말 잘 보여줘야겠다는 목표 의식이 크다”며 “쉽게 오지 않는 기회인 만큼, 지금까지 쌓아온 커리어와 아티스트로서의 면모를 아낌없이 보여주고 싶다”고 포부를 드러냈다.

태민은 투어 기획 단계부터 공연 현장의 음향까지 직접 살핀다고 밝히며 “미국에서 좋은 분들과 협업하며 새로운 작업을 진행 중”이라고 귀띔해 기대를 높였다.

마지막으로 그는 “저의 음악과 행보를 사랑해 주시는 분들에게 감사드린다”며 “지금까지 받은 사랑에 꼭 보답해 드리고 싶고, 최근에 새로운 도전을 하며 한 단계 성장했는데 저를 통해 팬분들도 좋은 영감을 받으셨으면 좋겠다”고 전했다.

