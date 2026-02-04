후덕죽 셰프, BTS와 만남 인증…“저도 팬입니다”

사진 = 후덕죽 SNS 계정

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’로 주목받은 후덕죽 셰프가 방탄소년단(BTS)과 만난 인증샷을 공개했다.

후덕죽 셰프는 3일 자신의 SNS에 “글로벌 스타와 함께. 저도 팬입니다”라는 글과 함께 BTS 멤버들과 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 RM, 정국, 진, 뷔가 편안한 캐주얼 차림으로 후덕죽 셰프와 함께 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 정국은 엄지를 치켜세우며 셰프와 함께 포즈를 취했고, 진은 브이 포즈와 환한 미소로 분위기를 더했다. 월드 스타와 중식 대가의 이색적인 만남에 전 세계 팬들의 이목이 집중됐다.

한편, 후덕죽 셰프는 미쉐린 가이드 1스타 중식당 ‘호빈’을 총괄 운영하는 중식 요리의 대가로, ‘흑백요리사2’에서 따뜻한 인간미와 뛰어난 요리 실력으로 많은 사랑을 받고 있다.

BTS는 오는 3월 20일 정규 5집 ‘ARIRANG’으로 완전체 컴백을 앞두고 있으며, 이번 앨범에는 팀의 정체성과 그리움, 사랑이라는 감정을 담아 글로벌 팬들과의 깊은 교감을 예고하고 있다.

