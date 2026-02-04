캣츠아이, 美 슈퍼볼 광고에 뜬다…그래미 무대 이어 러브콜 세례

캣츠아이 다니엘라, 소피아, 라라, 윤채, 메간, 마농(왼쪽부터) 사진=하이브 게펜레코드

걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 북미 최대 스포츠·대중문화 이벤트인 슈퍼볼(Super Bowl)의 한 브랜드 광고 모델로 발탁됐다.

4일 하이브-게펜레코드에 따르면 캣츠아이는 오는 9일 미국 프로풋볼(NFL) 챔피언 결정전 중계 도중 송출 예정인 글로벌 보험 브랜드 스테이트 팜의 캠페인 광고에 등장한다.

이 광고에서 여섯 멤버는 배우 헤일리 스타인펠드, 코미디언 키건 마이클 키 등과 함께한다. 전날 공식 유튜브 채널에는 미국 밴드 본 조비의 곡 리빈 온 어 프레이어(Livin’ on a Prayer)에 맞춰 퍼포먼스를 펼치는 캣츠아이의 모습이 담겼다.

지난해 슈퍼볼은 미국 내 TV와 스트리밍 플랫폼을 합쳐 약 1억2770만명이 시청했다. 광고·엔터테인먼트 시장의 꽃으로 불릴 만큼 영향력이 막강하다. 영국 파이낸셜타임스(FT)를 비롯한 외신 보도를 종합하면 올해 슈퍼볼 30초 광고 최상위 단가는 사상 처음 1000만 달러를 넘겼으며 역대 가장 빠른 속도로 판매가 마감됐다.

슈퍼볼 광고는 홍보 효과 이상의 브랜드 정체성과 가치를 선언하는 문화적 신호로 읽힌다. 단순한 화제성을 넘어 브랜드의 캠페인 메시지가 온라인·소셜미디어에서 꾸준히 재소비되고 논의된다. 제68회 그래미 어워즈 무대에 이어 세계 굴지의 대기업·브랜드들이 참여하는 메가 이벤트 중심에 당당히 한 자리를 꿰찬 캣츠아이의 위상이 돋보인다.

캣츠아이의 인기가 치솟으면서 현지 유명 토크쇼의 러브콜 또한 이어지고 있다. 이들은 슈퍼볼 광고 온에어에 앞서 5일 방송되는 미국 NBC 더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 첫 출연한다. 프로그램 공식 SNS에는 팰런이 캣츠아이의 신곡 인터넷 걸(Internet Girl) 가사를 재치 있게 패러디한 영상이 올라와 팬들의 기대를 모았다.

캣츠아이는 K-팝 방법론에 기반한 오디션 프로젝트 더 데뷔: 드림 아카데미를 통해 2023년 결성된 팀이다. 방시혁 하이브 의장이 주도하는 멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, multi-genre) 전략의 대표적 성공 사례로 꼽힌다.

최신 미국 빌보드 메인 송차트 핫 100에 가브리엘라(Gabriela)가 29위에 올라 누적 28주 차트인에 성공한 데 이어 인터넷 걸은 해당 차트에서 전주보다 다섯 계단 오른 80위에 올랐다. 4주 연속 2곡 동시 진입이다. 두 번째 EP 뷰티풀 카오스(Beautiful Chaos)는 메인 앨범차트 빌보드 200 56위에 자리해 31주 연속 이름을 올렸다.

