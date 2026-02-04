에픽게임즈, 지난해 PC·모바일 전반 성장…서드파티 지출 57%↑

포트나이트 이미지. 에픽게임즈 제공

에픽게임즈가 PC·모바일 운영 전반에서 성장세를 보였다.

에픽게임즈 스토어는 지난해 운영 성과와 올해 핵심 계획을 담은 에픽게임즈 스토어 2025 성과를 4일 발표했다.

경쟁력 있는 가격 정책, PC 및 모바일 무료 게임 배포, 구매 금액만큼 리워드 포인트를 제공하는 에픽 리워드 등으로 인해 서드파티 PC 게임 지출 및 플레이 시간에서 성과를 거뒀다. 서드파티 PC 게임에 대한 플레이어 지출은 전년 대비 57% 증가한 4억 달러로 역대 최고치를 기록했으며, 총 플레이 시간은 27억8000만 시간에 달했다. 이 가운데 35%는 개발사가 자체 결제 시스템을 적용한 게임에서 발생했다.

PC 월간 활성 사용자 수도 7800만명을 넘어서 사상 최고치를 기록했다. 지난해 전체 플레이 시간은 66억5000만 시간이었으며, 전년 대비 전체 이용 시간은 감소했지만 서드파티 게임 이용 시간은 4% 증가했다. PC 부문 플레이어 지출 역시 전년 대비 6% 늘어난 11억6000만 달러로 집계됐다.

무료 게임 제공도 이용자 유입과 참여 확대에 기여했다. 지난해 무료 게임 다운로드는 총 6억6200만 건에 달했으며, 무료 제공 기간 동안 전체 게임의 77% 이상이 스토어 내 동시 접속자 수 최고 기록을 경신했다.

PC와 모바일 전반에서 사용자 경험과 편의성도 향상됐다. 새로운 다운로드 관리자를 도입해 설치 속도를 개선했으며, 선물하기 기능을 통해 플레이어 간 게임 선물도 가능해졌다. 모바일에서는 서드파티 게임 지원과 무료 게임을 새롭게 도입하고 스토어 실행 속도와 사용성을 개선했다. 에픽게임즈 앱 출시로 2단계 인증 기반 계정 보안 및 크로스 플랫폼 텍스트 채팅 기능도 제공하며 포트나이트, 에픽 모바일 앱, 에픽게임즈 런처 간 연동성도 한층 강화했다.

올해는 플랫폼 고도화와 소셜 기능 확대에 집중할 계획이다. 에픽게임즈 스토어 런처 기반 구조를 개선해 로딩 속도와 안정성을 강화하고, 커뮤니티 공간 구축과 크로스 플랫폼 간 채팅 기능을 강화한다. 2분기에는 음성 채팅과 게임 독립 파티 기능을 추가하고, 연내 에픽 온라인 서비스를 통해 외부 개발사 지원도 확대할 예정이다.

이와 함께 포트나이트의 글로벌 영향력을 활용한 개발사 판매 지원 프로그램도 상반기 중 선보인다. 첫 파트너로는 캡콤, 펄어비스, 민트로켓, 카카오게임즈 등이 참여한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

